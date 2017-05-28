28 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

GALATASARAY ADASI'NDA YIKIM (HAVADAN - KARADAN - DENİZDEN GÖRÜNTÜLERLE)

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bu sabah erken saatte Galatasaray Adası'ndaki yıkım için Heybelida Çıkartma gemisiyle getirilen iş makinesi arızalandı. 05.00'de başlayan yıkıma saat 07.00 sıralarında ara verilmişti. Yıkım çalışmalarını sürdürmek üzere gemiyle yeni bir iş makinesi getirildi ve yeniden yıkıma geçildi. Yıkımın bugün tamamlanması bekleniyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇLARI

16.00 Bursaspor - Gençlerbirliği

16.00 Osmanlıspor - Çaykur Rizespor

16.00 Kardemir Karabükspor - Kayserispor

19.00 Gaziantepspor - Beşiktaş

FENERBAHÇE ile TRABZONSPOR Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı.

Advocaat'ın Kadıköy'deki son maçında sarı-lacivertli taraftarlar Hollandalı hocayı "Obradovic...Obradovic" tezahüratı ile sitemli bir şekilde uğurladı. Trabzon cephesi Sow'un 1 metrelik ofsayt golü nedeniyle maç sonunda eleştirilerde bulundu. Fenerbahçe ligin son haftasına 3. sırada girerken, Trabzonspor 6. sırada kaldı.

GALATASARAY

11.30 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

15.00 Takım özel uçakla Alanya'ya gidecek.

16.00 Takımın Alanya'ya gelişi

DÜNYA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI AVRUPA ELEMELERİ

18:30 Ukrayna - Türkiye

