28 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

GALATASARAY ADASI'NDA YIKIM (HAVADAN - KARADAN - DENİZDEN GÖRÜNTÜLERLE)
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bu sabah erken saatte Galatasaray Adası'ndaki yıkım için Heybelida Çıkartma gemisiyle getirilen iş makinesi arızalandı. 05.00'de başlayan yıkıma saat 07.00 sıralarında ara verilmişti. Yıkım çalışmalarını sürdürmek üzere gemiyle yeni bir iş makinesi getirildi ve yeniden yıkıma geçildi. Yıkımın bugün tamamlanması bekleniyor.
SPOR TOTO SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇLARI
16.00 Bursaspor - Gençlerbirliği
16.00 Osmanlıspor - Çaykur Rizespor
16.00 Kardemir Karabükspor - Kayserispor
19.00 Gaziantepspor - Beşiktaş
FENERBAHÇE ile TRABZONSPOR Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı.
Advocaat'ın Kadıköy'deki son maçında sarı-lacivertli taraftarlar Hollandalı hocayı "Obradovic...Obradovic" tezahüratı ile sitemli bir şekilde uğurladı. Trabzon cephesi Sow'un 1 metrelik ofsayt golü nedeniyle maç sonunda eleştirilerde bulundu. Fenerbahçe ligin son haftasına 3. sırada girerken, Trabzonspor 6. sırada kaldı.
GALATASARAY
11.30 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
15.00 Takım özel uçakla Alanya'ya gidecek.
16.00 Takımın Alanya'ya gelişi
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