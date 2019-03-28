Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

28 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kaan Ayhan: Grupta öncelikli rakibimiz İzlanda "Milli forma ile gol atmak gurur verici" "Tribünlerle bir bütün olduk" FENERBAHÇE 18.00 Sarı lacivertliler, lige verilen arada Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayacak. (Can Bartu...

28 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kaan Ayhan: Grupta öncelikli rakibimiz İzlanda
"Milli forma ile gol atmak gurur verici"
"Tribünlerle bir bütün olduk"

FENERBAHÇE
18.00 Sarı lacivertliler, lige verilen arada Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayacak. (Can Bartu Tesisleri)

BEŞİKTAŞ
13.00 Başkan Fikret Orman, Karaköy'de bir açılışa katılacak.
17.00 Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.

GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.30 Turuncu lacivertliler, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ
16.00 Görme engelli sporcular, Ankara ekibini ziyaret edecek.

BASKETBOL
- EuroLeague
22.45 AX Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off Çeyrek Finali
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Eczacıbaşı VitrA
18.00 Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları
18.00 VakıfBank - Nilüfer Bld.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328