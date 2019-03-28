28 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kaan Ayhan: Grupta öncelikli rakibimiz İzlanda
"Milli forma ile gol atmak gurur verici"
"Tribünlerle bir bütün olduk"
FENERBAHÇE
18.00 Sarı lacivertliler, lige verilen arada Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayacak. (Can Bartu Tesisleri)
BEŞİKTAŞ
13.00 Başkan Fikret Orman, Karaköy'de bir açılışa katılacak.
17.00 Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.30 Turuncu lacivertliler, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
GENÇLERBİRLİĞİ
16.00 Görme engelli sporcular, Ankara ekibini ziyaret edecek.
BASKETBOL
- EuroLeague
22.45 AX Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off Çeyrek Finali
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Eczacıbaşı VitrA
18.00 Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları
18.00 VakıfBank - Nilüfer Bld.