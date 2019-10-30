28 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) 'Galatasaralı araba' yine Florya'da!

- 'Galatasaraylı araba' olarak anılan 'Tofaş Kartal', bir kez daha takımını derbiye uğurladı!

- Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde 'nın kameralarına yansıyan Galatasaraylı araba, Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde de Florya'daki yerini aldı

- Fatih Terim, Evren Turhan ve Mert Çetin gibi isimlerin imzaları var

- ekibi Galatasaraylı arabayla Florya turu attı

Aracın sahibi Temel Akkaş: Röportajdan sonra çok güzel tepkiler aldım

"Fenerbahçeli taraftarlar, motorlarla bana Avrasya Tüneli'ne kadar eşlik etti"

"3 senedir takımı uğurluyorum, 2 şampiyonluk geldi"

"Derbiler, Fenerbahçe maçları hariç, iyi geçti"

Derbide Beşiktaş kazanarak nefes aldı. Galatasaray 9 maç sonunda sadece 3 kez kazanabildi. Beşiktaş 12 puan yaptı, Galatasaray 13'te kaldı. Maç sonunda teknik adamların yanı sıra derbinin tek golünü atan Umut Nayir ile Lens, Karius ve Atiba konuştu.

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SÜPER LİG

20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertli ekip ZTK'da karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-belazlılar yenileme antrenmanı yapacak.

TFF BİRİNCİ LİG

19.00 Osmanlıspor - Akhisarspor

ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN REKOR DENEMESİ

- Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye çalışacak. Ercümen, rekoru Cumhuriyet ve Mehmetçiğe armağan edecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

23.15 Braga - Santa Clara

BASKETBOL

- ING Basketbol Süper Ligi

20.00 Sigortam.net İTÜ Basket - OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 İzmit Belediyespor - Adana Basketbol (Kocaeli Atatürk)

BİSİKLET

11.00 Gaziantep'te düzenlenecek İşitme Engelliler Bisiklet Dünya Şampiyonası'nın basın lansmanı Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı salonu'nda yapılacak.

