28 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) 'Galatasaralı araba' yine Florya'da! - 'Galatasaraylı araba' olarak anılan 'Tofaş Kartal', bir kez daha takımını derbiye uğurladı! - Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde 'nın kameralarına yansıyan Galatasaraylı araba,...
(ÖZEL) 'Galatasaralı araba' yine Florya'da!
- 'Galatasaraylı araba' olarak anılan 'Tofaş Kartal', bir kez daha takımını derbiye uğurladı!
- Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde 'nın kameralarına yansıyan Galatasaraylı araba, Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde de Florya'daki yerini aldı
- Fatih Terim, Evren Turhan ve Mert Çetin gibi isimlerin imzaları var
- ekibi Galatasaraylı arabayla Florya turu attı
Aracın sahibi Temel Akkaş: Röportajdan sonra çok güzel tepkiler aldım
"Fenerbahçeli taraftarlar, motorlarla bana Avrasya Tüneli'ne kadar eşlik etti"
"3 senedir takımı uğurluyorum, 2 şampiyonluk geldi"
"Derbiler, Fenerbahçe maçları hariç, iyi geçti"
Derbide Beşiktaş kazanarak nefes aldı. Galatasaray 9 maç sonunda sadece 3 kez kazanabildi. Beşiktaş 12 puan yaptı, Galatasaray 13'te kaldı. Maç sonunda teknik adamların yanı sıra derbinin tek golünü atan Umut Nayir ile Lens, Karius ve Atiba konuştu.
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SÜPER LİG
20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertli ekip ZTK'da karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-belazlılar yenileme antrenmanı yapacak.
TFF BİRİNCİ LİG
19.00 Osmanlıspor - Akhisarspor
ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN REKOR DENEMESİ
- Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye çalışacak. Ercümen, rekoru Cumhuriyet ve Mehmetçiğe armağan edecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
23.15 Braga - Santa Clara
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
20.00 Sigortam.net İTÜ Basket - OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 İzmit Belediyespor - Adana Basketbol (Kocaeli Atatürk)
BİSİKLET
11.00 Gaziantep'te düzenlenecek İşitme Engelliler Bisiklet Dünya Şampiyonası'nın basın lansmanı Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı salonu'nda yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Granada
|10
|20
|3. Atletico Madrid
|11
|20
|4. Real Sociedad
|10
|19
|5. Sevilla
|10
|19
|6. Real Madrid
|9
|18
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Osasuna
|10
|14
|9. Real Valladolid
|11
|14
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Valencia
|10
|13
|13. Deportivo Alaves
|11
|12
|14. Levante
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|10
|9
|18. Real Betis
|10
|9
|19. Espanyol
|10
|8
|20. Leganés
|10
|5