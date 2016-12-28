28 Aralık Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
12:00 Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor
14:30 İnegölspor - Kasımpaşa
16:30 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor
17:00 Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor
18:30 Göztepe - Medipol Başakşehir
20.30 Tuzlaspor-Galatasaray
FENERBAHÇE
Menemen Belediyespor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı takım 2 Ocak tarihine kadar izin yapacak. Bu tarihte toplanıp Antalya'ya gidecek.
VOLEYBOL
-Kupavoley-
Bayan
14:00 Beşiktaş - Halkbank
15:00 Nilüfer BLD. - İdmanocağı
17:00 Bursa B.Şehir BLD. - Çanakkale BLD.
17:00 Sarıyer BLD. - Seramiksan
-Erkek-
15:00 Maliye Piyango - Afyon BLD. Yüntaş
16:00 İnegöl BLD. - Tokat Belediye Plevne
17:00 Halkbank - Beşiktaş