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28 Aralık Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 12:00 Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor 14:30 İnegölspor - Kasımpaşa 16:30 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor 17:00 Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor 18:30 Göztepe - Medipol Başakşehir 20.30 Tuzlaspor-Galatasaray FENERBAHÇE Menemen...

28 Aralık Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

12:00 Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor

14:30 İnegölspor - Kasımpaşa

16:30 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor

17:00 Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor

18:30 Göztepe - Medipol Başakşehir

20.30 Tuzlaspor-Galatasaray

FENERBAHÇE

Menemen Belediyespor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı takım 2 Ocak tarihine kadar izin yapacak. Bu tarihte toplanıp Antalya'ya gidecek.

VOLEYBOL

-Kupavoley-

Bayan

14:00 Beşiktaş - Halkbank

15:00 Nilüfer BLD. - İdmanocağı

17:00 Bursa B.Şehir BLD. - Çanakkale BLD.

17:00 Sarıyer BLD. - Seramiksan



-Erkek-

15:00 Maliye Piyango - Afyon BLD. Yüntaş

16:00 İnegöl BLD. - Tokat Belediye Plevne

17:00 Halkbank - Beşiktaş

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