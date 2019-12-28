28 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Cengiz Durmuş: Grand slam'lerde şampiyonluklar yaşatabilecek sporculara sahip olabileceğimizi düşünüyorum "Çok keyifli bir lig haftası yaşadık" "Kazananı çok olan bir lig olduğunu düşünüyorum" "Spor Bakanlığımızın...
(ÖZEL) Cengiz Durmuş: Grand slam'lerde şampiyonluklar yaşatabilecek sporculara sahip olabileceğimizi düşünüyorum
"Çok keyifli bir lig haftası yaşadık"
"Kazananı çok olan bir lig olduğunu düşünüyorum"
"Spor Bakanlığımızın altyapı konusunda çok güzel çalışmaları var"
"Federasyon olarak yol haritamızı biliyoruz"
SÜPER LİG
15.00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor
17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
17.30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
20.00 Galatasaray - Antalyaspor
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
16.30 Takım Rize'ye gidecek.
17.30 Kafilenin kentte karşılanışı
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.30 Bursaspor - Hatayspor
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Osmanlıspor
19.00 Altınordu - Ekol Göz Menemenspor
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Gaziantep Basketbol - Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)
15.15 Sigortam.net İTÜ Basket - Galatasaray Doğa Sigorta (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta - Türk Telekom (Akatlar)
20.00 Teksüt Bandırma - TOFAŞ (Teksüt Kara Ali Acar)
- Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Beşiktaş TRC İnşaat (Servet Tazegül)
14.00 Samsun Canik Belediyespor - Birevim Elazığ İl Özel İdare (Mustafa Dağıstanlı)
16.00 BOTAŞ - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara DSİ Etlik)
17.00 İzmit Belediyespor - Çankaya Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)
17.30 Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)
MOTOR SPORLARI
19.00 Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2019 yılı yarış sezonu sonunda ilk üç dereceye giren kulüp ve sporcuların kupalarının verileceği "Şampiyonlar Gecesi" düzenleyecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
18.00 Newcastle United - Everton (Cenk Tosun)
20.30 West Ham - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Beşiktaş
|17
|30
|4. Trabzonspor
|16
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|19
|39
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. Wolverhampton
|19
|30
|6. Tottenham
|19
|29
|7. Sheffield United
|19
|29
|8. M. United
|19
|28
|9. Crystal Palace
|19
|26
|10. Newcastle
|19
|25
|11. Arsenal
|19
|24
|12. Burnley
|19
|24
|13. Everton
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Brighton
|19
|20
|16. Bournemouth
|19
|20
|17. West Ham
|18
|19
|18. Aston Villa
|19
|18
|19. Watford
|19
|13
|20. Norwich City
|19
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10