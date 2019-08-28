28 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Hüseyin Mican: Yasa dışı bahisten devlet ve kulüpler zarar görüyor

"Bahisin tamamı resmi yollardan oynansa bize 10 lira vereceğine 30 lira teklif edecekler"

(ÖZEL) Oktay Derelioğlu: Önemli olan yabancı sınırı değil, üretimi artırmak

"Türkiye'de yıldız olmadan Avrupa'nın keşfiyle giden oyuncular bir anda gelişti"

(ÖZEL) Hamza Yerlikaya: Bugün dünya gelsem yine aynı yolda mücadele ederim

"İlk aldığım ödülü aileme verdim"

"Vakit buldukça ailemle vakit geçiriyorum"



(ÖZEL) Taha Akgül: İlk acıyla güreş eğitim merkezinde tanıştım

"Madalya alamadığımda özgüvenim çok kırıldı"

"Ailemle en mutlu olduğum gün şampiyon olduğum zamanlar"

"İlk ödül paramla ailemin borçlarını kapattım ve kendime araba aldım"



(ÖZEL) İrem Yaman: Yenilmeyecek hiçbir sporcu yok

"Maçtan önce yediğim yemekler totemimdir"

"Tiyatro ve sinemaya gitmeye bayılırım"

"Yulaf ezmesini çok severim"

TRABZONSPOR - AEK MAÇINA DOĞRU

17:30 Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Abdulkadir Ömür basın toplantısında konuşacak.

18:00 Temsilcimiz, AEK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

19:00 AEK Yardımcı Antrenörü Nikos Kostenoglou ve futbolcu Michalis Bakakis basın toplantısı düzenleyecek.

19:30 Yunan ekibi, Trabzonspor maçının son çalışmasını yapacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek

GALATASARAY

11.00 Kayserispor maçının çalışmaları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

10:30 Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı idman ile sürdürecek

VOLEYBOL

- Kadınlar Avrupa Şampiyonası

17:00 Sırbistan - Yunanistan

19:30 Fransa - Türkiye