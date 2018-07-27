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27 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE 21:00 Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında Altınordu'nun konuğu olacak Fenerbahçe'nin Swansea City'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew'in sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor GALATASARAY 14.00...

27 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
21:00 Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında Altınordu'nun konuğu olacak
Fenerbahçe'nin Swansea City'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew'in sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor

GALATASARAY
14.00 Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ertuğrul Doğan ile sözleşme imzalayacak
15:00 Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Club Africain ile oynayacağı özel maç için Tunus'a gidecek

BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlıların anlaşma sağladığı Şili'li stoper Enzo Roco'nun, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor

GÜREŞ
46'ncı Yaşar Doğu Serbest Güreş Şampiyonası başlıyor

TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, 2 günlük iznin ardından bugün yapacağı antrenmanla  yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI
16:00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor
16:00 Yeni Malatyaspor - Giresunspor
20:00 Akhisarspor - Al Duhail SC

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