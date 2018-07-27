27 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
21:00 Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında Altınordu'nun konuğu olacak
Fenerbahçe'nin Swansea City'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew'in sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor
GALATASARAY
14.00 Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ertuğrul Doğan ile sözleşme imzalayacak
15:00 Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Club Africain ile oynayacağı özel maç için Tunus'a gidecek
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlıların anlaşma sağladığı Şili'li stoper Enzo Roco'nun, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor
GÜREŞ
46'ncı Yaşar Doğu Serbest Güreş Şampiyonası başlıyor
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, 2 günlük iznin ardından bugün yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
HAZIRLIK MAÇLARI
16:00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor
16:00 Yeni Malatyaspor - Giresunspor
20:00 Akhisarspor - Al Duhail SC