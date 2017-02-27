27 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE'YE ÖNCE SABİHA GÖKÇEN SONRA SAMANDIRA'DA PROTESTO

Gaziantep'te 2 puan bırakan Fenerbahçe, İstanbul'a dönüşte bazı taraftarlarının öfkesi ile karşılaştı.

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda toplanan yüzlerce taraftar takımı bekledi. 00.30 sularında alana gelen kafile, dışarıda bekleyen taraftarlar nedeniyle hemen dışarı çıkarılmadı.

Yüzlerce taraftar Başkan Aziz Yıldırım'ı istifaya davet ederken, "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım", "Diktatör İstifa" ve "Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon" sloganları attı

SAMANDRA'DA İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçe kafilesine bir grup taraftar Samandra tesislerine girerken sözlü saldırıda bulundu. Fubolcular tesisleri sıkı güvenlik önemlemleri altında terk etti.

YİNE ADVOCAAT, YİNE GÜNDEM KARIŞIK

Gaziantepspor beraberliğinden sonra, Aykut Kocaman sorusuna sinirlenen Hollandalı çalıştırıcı, "Sorun futbolculara bir kişi beni istemiyorsa yarın görevi bırakacağım" dedi.

SÜPER LİG

20.00 GALATASARAY-BEŞİKTAŞ

TFF 1.LİG

18.00 Mersin İdmanyurdu - Denizlispor

BASKETBOL

18.00 Usak Sportif - Anadolu Efes

20.00 Darüşşafaka - Trabzonspor

AVRUPA LİGLERİNDE HEYECAN SÜRÜYOR

Bayern 8-0 kazandı. Leipzig takibi sürdürüyor. İtalya'da Juventus lider...İngiltere'de Chelsae dolu dizgin gidiyor. Claudio Raineri'ye hem destek, hem de eski öğrencilerinden protesto var. Real Madrid ve Barcelona birbirlerini takip ediyor. İki ekip son maçlarını son dakikalarda kazandı.

OLYMPİAKOS EVİNDE KAYBETTİ

Beşiktaş'ın UEFA AvrupaLigi'ndeki rakibi Olympiakos, Panionios'a 1-0 yenilerek bu sezon Yunanistanliginde sahasındaki ilk mağlubiyetini aldı. Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında karşılaştığı Panionios'a 1-0yenildi.

GOMEZ'İN HOCASINI GÖNDERDİLER

Wolfbourg, Teknik Direktör İsmael'in görevine son verdi.Yeni hoca arayışları sürüyor. Bu arada Beşiktaş, Gomez dönecek haberlerini yalanladı.