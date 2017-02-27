27 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE'YE ÖNCE SABİHA GÖKÇEN SONRA SAMANDIRA'DA PROTESTO
Gaziantep'te 2 puan bırakan Fenerbahçe, İstanbul'a dönüşte bazı taraftarlarının öfkesi ile karşılaştı.
Sabiha Gökçen Havaalanı'nda toplanan yüzlerce taraftar takımı bekledi. 00.30 sularında alana gelen kafile, dışarıda bekleyen taraftarlar nedeniyle hemen dışarı çıkarılmadı.
Yüzlerce taraftar Başkan Aziz Yıldırım'ı istifaya davet ederken, "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım", "Diktatör İstifa" ve "Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon" sloganları attı
SAMANDRA'DA İSTİFA SESLERİ
Fenerbahçe kafilesine bir grup taraftar Samandra tesislerine girerken sözlü saldırıda bulundu. Fubolcular tesisleri sıkı güvenlik önemlemleri altında terk etti.
YİNE ADVOCAAT, YİNE GÜNDEM KARIŞIK
Gaziantepspor beraberliğinden sonra, Aykut Kocaman sorusuna sinirlenen Hollandalı çalıştırıcı, "Sorun futbolculara bir kişi beni istemiyorsa yarın görevi bırakacağım" dedi.
SÜPER LİG
20.00 GALATASARAY-BEŞİKTAŞ
TFF 1.LİG
18.00 Mersin İdmanyurdu - Denizlispor
BASKETBOL
18.00 Usak Sportif - Anadolu Efes
20.00 Darüşşafaka - Trabzonspor
AVRUPA LİGLERİNDE HEYECAN SÜRÜYOR
Bayern 8-0 kazandı. Leipzig takibi sürdürüyor. İtalya'da Juventus lider...İngiltere'de Chelsae dolu dizgin gidiyor. Claudio Raineri'ye hem destek, hem de eski öğrencilerinden protesto var. Real Madrid ve Barcelona birbirlerini takip ediyor. İki ekip son maçlarını son dakikalarda kazandı.
OLYMPİAKOS EVİNDE KAYBETTİ
Beşiktaş'ın UEFA AvrupaLigi'ndeki rakibi Olympiakos, Panionios'a 1-0 yenilerek bu sezon Yunanistanliginde sahasındaki ilk mağlubiyetini aldı. Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında karşılaştığı Panionios'a 1-0yenildi.
GOMEZ'İN HOCASINI GÖNDERDİLER
Wolfbourg, Teknik Direktör İsmael'in görevine son verdi.Yeni hoca arayışları sürüyor. Bu arada Beşiktaş, Gomez dönecek haberlerini yalanladı.