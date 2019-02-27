27 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
14.00 Hatayspor - Galatasaray
20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Çaykur Rizespor maçının çalışmaları sürecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
BOKS FEDERASYONU SEÇİMİ
10.00 Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda 28 Şubat (Perşembe) tarihinde saat 10.00'da yapılacak.
(Başkent Öğretmenevi)
AVRUPA'DAN FUTBOL
23.00 Real Madrid (1) - (1) Barcelona (İspanya Kral Kupası Yarı Finali)
BASKETBOL
- Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali (Şanlıurfa)
13.00 Botaş - OGM Ormanspor
15.15 Çukurova Basketbol - Beşiktaş
17.30 Hatay BŞB - Mersin BŞB
19.45 Fenerbahçe - Galatasaray
VOLEYBOL
- Erkekler Şampiyonlar Ligi
19.00 Zenit Kazan - Halkbank
22.30 Sir Colussi Sicoma Perugia - Arkas Spor
- Kadınlar Challenge Cup
20.00 Gen-ı Volley Nova Gorica - Aydın B.Şehir Bld.