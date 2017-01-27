27 Ocak Cuma Spor Gündemi

(özel) Sağlık raporsuz lisans verdiler ''Gözü görmüyor'' diyerek görev vermediler...
Federasyonların geliri yüzde 15 azaldı...Kaynak tahsis ediliyor gerekçesiyle vize ve seminer ücretleri kaldırıldı.
TFF 1.LİG
18:00 Balıkesirspor - Giresunspor
FENERBAHÇE
Kayserispor maçının hazırlıkları başlayacak.
GALATASARAY
17.00 Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlanacak.
BASKETBOL
- Euroleague -
20:00 CSKA Moscow - Anadolu Efes
20:45 Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris Kaunas
21:00 FC Barcelona Lassa - Baskonia
22:00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg
23:00 Real Madrid - EA7 Olimpia Milano
VOLEYBOL
- Efeler Ligi -
16:00 İstanbul BBSK - Fenerbahçe
GOLF
Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası devam ediyor (Belek)