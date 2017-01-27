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27 Ocak Cuma Spor Gündemi

(özel) Sağlık raporsuz lisans verdiler ''Gözü görmüyor'' diyerek görev vermediler... Federasyonların geliri yüzde 15 azaldı...Kaynak tahsis ediliyor gerekçesiyle vize ve seminer ücretleri kaldırıldı. TFF 1.LİG 18:00 Balıkesirspor...

27 Ocak Cuma Spor Gündemi

(özel) Sağlık raporsuz lisans verdiler ''Gözü görmüyor'' diyerek görev vermediler...

Federasyonların geliri yüzde 15 azaldı...Kaynak tahsis ediliyor gerekçesiyle vize ve seminer ücretleri kaldırıldı.

TFF 1.LİG

18:00 Balıkesirspor - Giresunspor

FENERBAHÇE

Kayserispor maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY

17.00 Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlanacak.

BASKETBOL

- Euroleague -

20:00 CSKA Moscow - Anadolu Efes

20:45 Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris Kaunas

21:00 FC Barcelona Lassa - Baskonia

22:00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg

23:00 Real Madrid - EA7 Olimpia Milano

VOLEYBOL

- Efeler Ligi -

16:00 İstanbul BBSK - Fenerbahçe

GOLF

Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası devam ediyor (Belek)

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