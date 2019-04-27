27 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

MKE Ankaragücü Vodafone Park'a iddialı gidiyor
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız
Teknik direktör Mustafa Kaplan: İstanbul'a puan için gidiyoruz
İlhan Parlak: Beşiktaş'ın açıklarını biliyoruz 3 puan alabiliriz
(ÖZEL) Atletizm Sprint Koordinatörü Çetin: 2020 Olimpiyatları atletizmde dönüm noktası olacak
"Ekol yaratmak istiyoruz"
"Ana hedef final koşup madalya almak"
"Sprintte yaptığımız çıkış ülkelerin dikkatini çekti"
"Avrupa'da ilk 20 arasında 6 sporcumuz var"
SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Antalyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
FENERBAHÇE
10.30 Sarı lacivertli kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapılacak. (Faruk Ilgaz Tesisleri)
GALATASARAY
- Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 MKE Ankaragücü karşılaşmasının son çalışması yapılacak.
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
14.00 Hatayspor - Adanaspor
14.00 Gazişehir Gaziantep FK - Giresunspor
19.30 Altınordu - Altay
BASKETBOL
- Tahincioğlu BSL
13.00 Banvit - Sakarya BŞB Basketbol
15.15 Galatasaray - Türk Telekom
17.30 Tofaş - Bahçeşehir Koleji
20.00 İstanbul BBSK - Gaziantep Basketbol
- Kadınlar BSL
14.00 Çukurova Basketbol Kulübü - BOTAŞ Spor Kulübü
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi (Play-off 3-4)
15.00 Fenerbahçe Opet - Galatasaray HDI Sigorta