Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...

27 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

MKE Ankaragücü Vodafone Park'a iddialı gidiyor Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız  Teknik direktör Mustafa Kaplan: İstanbul'a puan için gidiyoruz İlhan Parlak: Beşiktaş'ın açıklarını biliyoruz 3 puan alabiliriz (ÖZEL)...

27 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

MKE Ankaragücü Vodafone Park'a iddialı gidiyor
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız 
Teknik direktör Mustafa Kaplan: İstanbul'a puan için gidiyoruz
İlhan Parlak: Beşiktaş'ın açıklarını biliyoruz 3 puan alabiliriz

(ÖZEL) Atletizm Sprint Koordinatörü Çetin: 2020 Olimpiyatları atletizmde dönüm noktası olacak
"Ekol yaratmak istiyoruz"
"Ana hedef final koşup madalya almak"
"Sprintte yaptığımız çıkış ülkelerin dikkatini çekti"
"Avrupa'da ilk 20 arasında 6 sporcumuz var"

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Antalyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

FENERBAHÇE
10.30 Sarı lacivertli kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapılacak. (Faruk Ilgaz Tesisleri)

GALATASARAY
- Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ
18.00 MKE Ankaragücü karşılaşmasının son çalışması yapılacak.

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
14.00 Hatayspor - Adanaspor
14.00 Gazişehir Gaziantep FK - Giresunspor
19.30 Altınordu - Altay

BASKETBOL
- Tahincioğlu BSL
13.00 Banvit - Sakarya BŞB Basketbol
15.15 Galatasaray - Türk Telekom
17.30 Tofaş - Bahçeşehir Koleji
20.00 İstanbul BBSK - Gaziantep Basketbol
- Kadınlar BSL
14.00 Çukurova Basketbol Kulübü - BOTAŞ Spor Kulübü

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi (Play-off 3-4)
15.00 Fenerbahçe Opet - Galatasaray HDI Sigorta

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328