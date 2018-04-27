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27 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

(özel) Korktuğu karanlık dünyada madalyaya kulaç attı Antalya'da doğuştan görme engelli Halim Can Temirci (16), ailesinin su korkusunu yenmesi için gönderdiği kursta yüzmeyi öğrendikten sonra 6 yıldır katıldığı şampiyonalarda sırt...

27 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

(özel) Korktuğu karanlık dünyada madalyaya kulaç attı
Antalya'da doğuştan görme engelli Halim Can Temirci (16), ailesinin su korkusunu yenmesi için gönderdiği kursta yüzmeyi öğrendikten sonra 6 yıldır katıldığı şampiyonalarda sırt üstü ve kurbağalama stillerinde 10 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Göztepe - Kardemir Karabükspor

GALATASARAY
11.00 Sarı-Kırmızılı ekip Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek

BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılarda derbi maçın hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.

BURSASPOR
10:00 Teknik direktör Mustafa Er basın toplantısı düzenleyecek
Yeşil-Beyazlı ekip Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

14.00 YEMEN EKŞİOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK 
Spor Yazarı, TFF eski Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Futbol İl Eski Temsilcisi ve Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Yemen Ekşioğlu için Orhan Saka Amatörler Evi'nde tören düzenlenecek 

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ ÇEYREK FİNAL
18:00 Mersin BŞB - Hatay BŞB
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

TENİS
İstanbul Cup Tenis Turnuvası devam ediyor

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