27 Mayıs Cumartesi Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16:00 Kasımpaşa - Antalyaspor
16:00 Atiker Konyaspor - Akhisar Belediyespor
18:00 Medipol Başakşehir - Adanaspor
19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK İÇİN YOLA ÇIKIYOR
11.00 Siyah-beyazlılar, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Gaziantep'e hareket edecek.
16.00 Takımın kentte karşılanışı
FENERBAHÇE
12.30 Van der Wiel basın toplantısında konuşacak.
GALATASARAY
Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
ALİ TANRIYAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
14.00 Veda Töreni (Batı lounge)
17.04 İkindi Namazı ve sonrasında Cenaze Namazı
SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ ÇEYREK FİNALİ
20:30 Anadolu Efes (1) - (1) Galatasaray Odeabank
-İSKOÇYA KUPA FİNALİ-
17:00 Celtic - Aberdeen
-İNGİLTERE FA CUP FİNALİ-
19:30 Arsenal - Chelsea
-ROMANYA KUPA FİNALİ-
20:45 Voluntari - Astra Giurgiu
-ALMANYA DFB KUPASI FİNALİ-
21:00 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
-FRANSA KUPASI FİNALİ-
22:00 Angers - Paris Saint-Germain
-İSPANYA KRAL KUPASI FİNALİ-
22:30 Barcelona - Deportivo Alaves