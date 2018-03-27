27 Mart Salı DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
20:10 Karadağ - Türkiye (ALİ DANAŞ)
23.00 Milliler maç sonrası Karadağ'dan ayrılacak.
01.30 A Milli Takım İstanbul'a dönecek.
BEŞİKTAŞ
13.30 Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla BJK TV'nin yeni yerinin resmi açılışı yapılacak.
17.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
Kayserispor maçının hazırlıkları sürecek.
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
18:30 Vakıfbank - Galatasaray
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
21:00 Pınar Karşıyaka - UCAM Murcia
VAR UYGULAMASI ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK
19.00 Azerbaycan - Makedonya müsabakasında online (çevrimiçi) VAR uygulaması yapılacak. Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanacak maçta Halis Özkahya düdük çalarken, yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz yapacak, Ali Palabıyık 4. hakem olarak görev alacak. Bu maçta Cüneyt Çakır Video Yardımcı Hakem (VAR), Hüseyin Göçek ise Video Yardımcı Hakem (AVAR) görevini üstlenecek.
AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI
16:00 Türkiye - Malta
AVRUPA U19 FUTBOL ŞAMPİYONASI
15:00 Bosna-Hersek - Türkiye