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27 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE - Sarı lacivertliler MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek. GALATASARAY 14.00 Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği, Türk Telekom Stadı önünde basın açıklaması yapacak.  -Sarı kırmızılı ekip,...

27 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY
14.00 Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği, Türk Telekom Stadı önünde basın açıklaması yapacak. 
-Sarı kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ
17.00 Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürecek.

65. GILLETTE MİLLİYET YILIN SPORCUSU ÖDÜLLERİ
18.30 Gillette ve Milliyet ortaklığı ile gerçekleştirilen dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor ödülü 'Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri', bu yıl 65'inci kez sahiplerini bulacak. 

MKE ANKARAGÜCÜ
11.30 MKE Ankaragücü futbolcuları ve eski milli halterci Halil Mutlu ile eski milli güreşçi Şeref Eroğlu kan bağışı kampanyasına katılacaklar.

HAZIRLIK MAÇLARI
14.00 Atiker Konyaspor - Adanaspor
19.00 Denizlispor - Göztepe

BASKETBOL
- FIBA Avrupa Kupası
22.30 Dinamo Sassari - Pınar Karşıyaka

VOLEYBOL
- Challenge Cup
22.30 Saugella Monza - Aydın Büyükşehir Bld.

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