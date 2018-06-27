Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

27 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) Erkan Veyseloğlu: "Jenerasyon değişikliği için doğru zaman geldi" "Fenerbahçe, senelerin getirdiği bir istikrara sahip" FENERBAHÇE 18.30 Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı...

27 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) Erkan Veyseloğlu: "Jenerasyon değişikliği için doğru zaman geldi"
"Fenerbahçe, senelerin getirdiği bir istikrara sahip"

FENERBAHÇE
18.30 Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı törenle atacak.

BEŞİKTAŞ
19.00 Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR
10.00 - 18.00 Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yapacağı çift idmanla sürdürecek.

GÖZTEPE
- Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak.

BURSASPOR
- Yeşil-beyazlılar yeni sezonun ilk çalışmasını yapacak.

ANKARAGÜCÜ
- 2018-2019 Süper Lig sezonunun ilk etap kampı Erzurum'da başlayacak.

ALPAY ÖZALAN'IN ACI GÜNÜ
- Milletvekili seçilen, eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan'ın cenazesi İzmir Karşıyaka ilçesinde Soğukkuyu Camii'nden öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

VOLEYBOL
- Milletler Ligi-
10:00 Türkiye - ABD

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325