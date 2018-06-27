27 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) Erkan Veyseloğlu: "Jenerasyon değişikliği için doğru zaman geldi"
"Fenerbahçe, senelerin getirdiği bir istikrara sahip"
FENERBAHÇE
18.30 Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı törenle atacak.
BEŞİKTAŞ
19.00 Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR
10.00 - 18.00 Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yapacağı çift idmanla sürdürecek.
GÖZTEPE
- Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak.
BURSASPOR
- Yeşil-beyazlılar yeni sezonun ilk çalışmasını yapacak.
ANKARAGÜCÜ
- 2018-2019 Süper Lig sezonunun ilk etap kampı Erzurum'da başlayacak.
ALPAY ÖZALAN'IN ACI GÜNÜ
- Milletvekili seçilen, eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan'ın cenazesi İzmir Karşıyaka ilçesinde Soğukkuyu Camii'nden öğle namazı sonrası toprağa verilecek.
VOLEYBOL
- Milletler Ligi-
10:00 Türkiye - ABD