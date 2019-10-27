27 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi
SÜPER LİG 14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya) 16.30 Göztepe - Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu) 16.30 Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor (Eryaman) 19:00 BEŞİKTAŞ - GALATASARAY TFF 1. LİG 14.00...
SÜPER LİG
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.30 Göztepe - Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor (Eryaman)
19:00 BEŞİKTAŞ - GALATASARAY
TFF 1. LİG
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)
ING BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Teksüt Bandırma (Gazanfer Bilge)
15.15 Derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak (Sinan Erdem Spor Salonu)
17.30 Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen (Ankara)
HERBALIFE NUTRITION KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
15.15 Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
AXA SİGORTA EFELER LİGİ
14.00 Spor Toto-Sorgun Belediyespor (TVF Başkent)
15.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk Vestel Venus)
16.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Cengiz Göllü)
17.00 Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
AVRUPA LİGLERİ
14.00 Celta Vigo - R. Sociedad (Okay Yokuşlu)
16.00 Granada - R. Betis (İsmail Köybaşı)
16.30 Club Brugge - Standard Liege (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
16.30 Wolfsberger - Admira (M. Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
16.30 Sparta Rotterdam - Utrecht (Halil İbrahim Dervişoğlu)
17.00 Newcastle Utd. - Wolverhampton (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
17.00 Rennes - Toulouse (Metehan Güçlü)
17.30 VfL Wolfsburg - Augsburg (Yunus Mallı)
18.00 Zürich - Basel (Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
18.45 Ajax - Feyenoord (Orkun Kökçü)
19.00 Zemplín - Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.00 Krasnodar - Gazovik Orenburg (Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
20.00 M'gladbach - Frankfurt (M. Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
20.00 Roma - Milan (Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder - M. Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
20.30 Sevilla - Getafe (Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
23.00 PSG - Marsilya (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Trabzonspor
|8
|15
|4. Sivasspor
|9
|15
|5. Başakşehir
|8
|14
|6. Malatyaspor
|8
|13
|7. Galatasaray
|8
|13
|8. Konyaspor
|9
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Çaykur Rizespor
|9
|11
|11. Antalyaspor
|9
|11
|12. Göztepe
|8
|9
|13. Beşiktaş
|8
|9
|14. Ankaragücü
|9
|9
|15. Denizlispor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|8
|17
|3. Balıkesirspor
|9
|16
|4. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|5. Fatih Karagümrük
|8
|15
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Keçiörengücü
|9
|14
|9. İstanbulspor
|9
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Menemen Belediyespor
|9
|11
|12. Adana Demirspor
|8
|10
|13. Boluspor
|9
|8
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Adanaspor
|9
|7
|16. Altınordu
|9
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Sheffield United
|10
|13
|8. Bournemouth
|10
|13
|9. West Ham
|10
|13
|10. Tottenham
|9
|12
|11. Burnley
|10
|12
|12. Brighton
|10
|12
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. Aston Villa
|10
|11
|15. M. United
|9
|10
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Atletico Madrid
|10
|19
|3. Real Madrid
|9
|18
|4. Villarreal
|10
|17
|5. Granada
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|16
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Real Valladolid
|10
|14
|9. Getafe
|9
|13
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Valencia
|9
|13
|12. Levante
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Leganés
|10
|5
|20. Espanyol
|9
|5