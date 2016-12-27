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27 ARALIK SALI DHA SPOR GÜNDEMİ

  LENS COŞKUSU Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u farklı mağlup ettiği maçta, Lens'in performansı, Hollanda gazetelerine de konu oldu. Yönetim 25 milyon Euro'luk bonservis ücreti olan Lens'in alınmasını istiyor ama fiyatı el yakıyor. BEN...

27 ARALIK SALI DHA SPOR GÜNDEMİ

 

LENS COŞKUSU

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u farklı mağlup ettiği maçta, Lens'in performansı, Hollanda gazetelerine de konu oldu. Yönetim 25 milyon Euro'luk bonservis ücreti olan Lens'in alınmasını istiyor ama fiyatı el yakıyor.

BEN ARFA SESLERİ

Fenerbahçe teknik direktörü, uzun süredir peşinde oldukları Ben Arfa transferine yeşil ışık yaktı. Advocaat, ayrıca Wan Der Wiel, Emenike ve birkaç futbolcunun gidişine de onay vereceğini söyledi.

TRABZONSPOR

Sezona başlar başlamaz, şampiyonluk iddiasından uzaklaşan Bordo-Mavililerin Fenerbahçe yenilgisi bardağı taşırdı. İstifaya çağrılan Başkan Muharrem Usta ve ve Ersun Yanal'ın bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

HERKES PEŞİNDEYDİ BAŞAKŞEHİR KAPTI

Fenerbahçe'nin istediği Gençlerbirliği'nin yıldız adayı oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi 4.5 yıllığına Başakşehir'in kapması, gündem yarattı. Lig liderinin teknik direktörü Abdullah Avcı 1-2 tranfser daha yapacaklarını söyledi.

HER YIL YAPIYORLAR

Premier Lig'in zamanında bitmesi için her yıls 31 Aralığa maç koyan FA (İngiltere Futbol Federasyonu) bu yılda aynı tarihe maç koydu. Futbolcular yılbaşı günü maç oynayıp sonra kutlama yapacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

12:30 24 Erzincanspor - Elazığspor

14:00 Kırklarelispor - Gaziantepspor

16:30 Sivasspor - Yeni Amasyaspor

18:30 Çaykur Rizespor - Sancaktepe Belediyespor

20:30 Beşiktaş - Boluspor (Vodafone Arena)

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takım, Menemen Belediye Spor maçının hazırlıklarına başlayacak

GALATASARAY

11.00 Galatasaray tarihinin önemli isimleri "Tarih Yazan Formalar" lansmanında bir zamanlar terlettikleri formaları tanıtacaklar

ATLETİZM

14.00 81. Büyük Atatürk Koşusu, Ankara'da yapılacak

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