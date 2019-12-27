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27 Aralık Cuma DHA SPOR Gündemi

(ÖZEL) Kırılmış ve alçıdaki ayağı ile 10K yüzdü Murat Meto: Belimize bağladığımız güvenlik balonunu yukarıda tutsun diye ayağıma bağladım" "Yeni hedefim Cebelitarık Boğazı'nı geçmek" "Omuzlarım yırtık, menisküsüm, bel...

SPOR 27.12.2019, 09:06
27 Aralık Cuma DHA SPOR Gündemi

(ÖZEL) Kırılmış ve alçıdaki ayağı ile 10K yüzdü
Murat Meto: Belimize bağladığımız güvenlik balonunu yukarıda tutsun diye ayağıma bağladım"
"Yeni hedefim Cebelitarık Boğazı'nı geçmek"
"Omuzlarım yırtık, menisküsüm, bel ve boyun fıtığım var"
"Alanya'da ayağımda alçı vardı ve doğal olarak ağırlık yapacaktı. 10 kilometre yüzme yarışlarında kullandığımız belimize bağladığımız güvenlik balonunu yukarıda tutsun diye ayağıma bağladım"
"5 kilometre yüz, 10 fazla gelir' dediler, ben de 'Hayır, ben 10 kilometre yüzmek istiyorum' deyip doktordan izin aldım"
"2 defa yunuslara denk geldim; hem heyecan hem de korku vardı fakat çok zevkliydi"
"Açık yüzme gerçekten müthiş bir şey, özgürlüğü hissediyorsunuz, her şey farklı"
"Maddi anlamda karşılığını alamasam da manevi anlamda karşılığını çok fazla alıyorum"

(Özel) Baba-oğul şampiyon unvanının sahibi Serdar-Murat Bostancı'nın hedefi şampiyon pilotlar yetiştirmek

Serdar Bostancı: "Hedefimiz, Türkiye'deki ralli sporunun altyapısına ve genç pilotlara hizmet etmek, geleceğin şampiyon pilotlarını çıkartmak"
"Planladığımız her şeyi kazandık" 
"Hedefimizi Türkiye'deki WRC'de başarılı olmaya doğru yönlendirdik" 
"Türkiye'nin yüzde yüz tek yerli takımıyız"
"Her geçen yıl sporcu sayısı artıyor ama bence yeterli değil" 
"Boynuz kulağı geçer diye bir tabir var ki oğlum şu anda benden daha başarılı bir pilot"

Murat Bostancı: "Türkiye'de genç pilotlara çok yatırım yapılmadığını fark ettik"
"Bu yıl, tekrardan iyi bir şekilde hazırlanıp podyumda olmak istiyoruz"
"2014 yılında ilk Türkiye şampiyonluğumu kazandığımda farklı bir unvan kazanmış olduk baba-oğul olarak" 
"Hızı ve otomobili Türkiye'de insanlar çok seviyor ama bunu bilinçli olarak yapmak gerekiyor"
"Hedefimiz, Türkiye'den bir dünya şampiyonu çıkarmak"


(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: 2019 yılında Avrupa'ya İstiklal Marşımızı okuttuk
"2019 Dünya Şampiyonası, güreş adına üzücü oldu"
"Amaç miniklerden, yıldızlardan ve gençlerden A takıma güreşçi çıkarmak"
"2024 için rezerv kadromuz oldukça iyi"
"2020 Olimpiyatları'nda kadınlarda şeytanın bacağını kıracağız"
"Tokyo Olimpiyatları için 12 kota bekliyoruz"

SÜPER LİG
20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği 

TFF 1'İNCİ LİG
19.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Çaykur Rizespor maçı çalışmaları sürecek.

GALATASARAY
17.30 Sarı kırmızılı ekip, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR
- Bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

BASKETBOL
- THY Euroleague
20.45 Fenerbahçe Beko - Valencia Basket 

TENİS
Spor Toto Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu ENKA oldu. Türkiye Tenis Ligi erkekler şampiyonu ise bugün 13:00'de başlayacak TED Spor Kulübü-ENKA Spor Kulübü final karşılaşmaları sonucunda belli olacak.

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