27 Aralık Çarşamba Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU
15:00 Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir
16:30 Kayserispor - Antalyaspor
18:30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor
20:30 Fenerbahçe - İstanbulspor
BEŞİKTAŞ
11.00 Osmanlıspor maçının hazırlıkları tamamlanacak
GALATASARAY
11.00 Ahmet Özdoğan basın toplantısı düzenleyecek.
82. BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU
14:00 1936 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen 82'nci Büyük Atatürk Koşusu, Dikmen Keklik Pınarı mevkinde start alacak. Ulustaki Ankara Garı önünde sona erecek.
-BASKETBOL-
KADINLAR CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI
18:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe
EUROCUP
20:00 Galatasaray Odeabank - Hapoel Jerusalem
22:00 MoraBanc Andorra - Darüşşafaka