27 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Roma'ya transfer olan Mert Çetin'den 'ya özel açıklamalar

Mert Çetin: Roma'da herkes bana çok güveniyor

"Hedeflerimde hep Avrupa vardı"

"Transferim çok hızlı gelişti"

"Cengiz bana Roma'yı her detayıyla anlattı"

"Milli takım olarak dünya devlerine kafa tutacak seviyedeyiz"

"Genç kardeşlerimiz hayal etsinler ve çalışsınlar"

"Kendi yolumu çizeceğim"

(ÖZEL) Hami Mandıralı: Yusuf Yazıcı'yı ilk ben oynattım

"Trabzonspor çok kaliteli bir kadro kurdu"

"Sturridge, İngiliz futbolunun önemli isimlerinden biri"

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah beyazlı ekipte, Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına start verecek.

GALATASARAY

- Sarı kırmızılılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklanacak.

BASKETBOL

11.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası 3'üncülük maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

VOLEYBOL

- Kadınlar Avrupa Şampiyonası

17.00 Finlandiya - Fransa

19.30 Yunanistan - Bulgaristan