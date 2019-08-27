27 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Roma'ya transfer olan Mert Çetin'den 'ya özel açıklamalar Mert Çetin: Roma'da herkes bana çok güveniyor "Hedeflerimde hep Avrupa vardı" "Transferim çok hızlı gelişti" "Cengiz bana Roma'yı her detayıyla anlattı" "Milli...
(ÖZEL) Roma'ya transfer olan Mert Çetin'den 'ya özel açıklamalar
Mert Çetin: Roma'da herkes bana çok güveniyor
"Hedeflerimde hep Avrupa vardı"
"Transferim çok hızlı gelişti"
"Cengiz bana Roma'yı her detayıyla anlattı"
"Milli takım olarak dünya devlerine kafa tutacak seviyedeyiz"
"Genç kardeşlerimiz hayal etsinler ve çalışsınlar"
"Kendi yolumu çizeceğim"
(ÖZEL) Hami Mandıralı: Yusuf Yazıcı'yı ilk ben oynattım
"Trabzonspor çok kaliteli bir kadro kurdu"
"Sturridge, İngiliz futbolunun önemli isimlerinden biri"
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah beyazlı ekipte, Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına start verecek.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklanacak.
BASKETBOL
11.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası 3'üncülük maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
VOLEYBOL
- Kadınlar Avrupa Şampiyonası
17.00 Finlandiya - Fransa
19.30 Yunanistan - Bulgaristan
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:20
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0