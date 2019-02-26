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26 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 20.00 Ümraniyespor - Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı) GALATASARAY - Sarı-kırmızılılar, kupada oynayacakları Hatayspor maçı için bu kente gidecek. BEŞİKTAŞ 12.00 Siyah-beyazlılarda...

26 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20.00 Ümraniyespor - Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı)

GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, kupada oynayacakları Hatayspor maçı için bu kente gidecek.

BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah-beyazlılarda İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıkları başlayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Cardiff City - Everton (Cenk Tosun)
22:45 Leicester City - Brighton and Hove Albion (Çağlar Söyüncü)
23:00 Lazio - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediye Erkek Voleybol Takımı, dostluk maçında Polonya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Onico Warzsawa ile karşılaşacak.

VOLEYBOL
- Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:00 VakıfBank - Beziers VB
17:00 Eczacıbaşı VitrA - Dinamo Kazan
21:00 CSM Bucuresti - Fenerbahçe Opet
- Erkekler CEV CUP
15:00 Kuzbass Kemerovo - Galatasaray

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