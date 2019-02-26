26 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20.00 Ümraniyespor - Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı)
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, kupada oynayacakları Hatayspor maçı için bu kente gidecek.
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah-beyazlılarda İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıkları başlayacak.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Cardiff City - Everton (Cenk Tosun)
22:45 Leicester City - Brighton and Hove Albion (Çağlar Söyüncü)
23:00 Lazio - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediye Erkek Voleybol Takımı, dostluk maçında Polonya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Onico Warzsawa ile karşılaşacak.
VOLEYBOL
- Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:00 VakıfBank - Beziers VB
17:00 Eczacıbaşı VitrA - Dinamo Kazan
21:00 CSM Bucuresti - Fenerbahçe Opet
- Erkekler CEV CUP
15:00 Kuzbass Kemerovo - Galatasaray