26 Ocak Cuma Spor Gündemi

(Özel) Christoph Daum ile özel röportaj... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik adamlık yapan, şimdi Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Alman Teknik Direktör Daum: "Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak...

26 Ocak 2017 Perşembe 09:18