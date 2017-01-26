26 Ocak Cuma Spor Gündemi

(Özel) Christoph Daum ile özel röportaj...
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik adamlık yapan, şimdi Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Alman Teknik Direktör Daum: "Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak kalacaktır" dedi.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
12:00 Darıca Gençlerbirliği - Boluspor
18:00 Kayserispor - Beşiktaş
12:00 Yeni Amasyaspor - Göztepe
16:00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
GALATASARAY
14.00 Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları sürecek
16.30 Luis Cavanda Basın toplantısı düzenleyecek.
17.00 Jan Olde Riekerink Basın toplantısında konuşacak.
ANTALYASPOR
10.15 Teknik direktör Rıza Çalımbay haftalık olağan basın toplantısı düzenleyecek.
11.00 Antrenman
ÜMİT MİLLİLERİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK
11.00 Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2019 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura sonrası belli olacak.
GOLF
Golf Mad Promotions ekibinin 13.'sünü düzenleyeceği Golf Mad Pro - Am Turnuvası Antalya Belek'te başlayacak.
BASKETBOL
-Euroleague-
20:45 Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank
-EuroCup Kadınlar-
18:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Rutronik Stars Keltern
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.