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26 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

TRABZONSPOR Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, 'ya konuştu "Ekonomik olarak beklediğimiz yapı, sosyal olarak beklediğimizden daha kötü" "Daha önce böyle destek, yardım etme arzusu görmedim" "Sadece iyi oyuncularla şampiyon olunmaz" "Taraftar...

26 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

TRABZONSPOR
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, 'ya konuştu
"Ekonomik olarak beklediğimiz yapı, sosyal olarak beklediğimizden daha kötü"
"Daha önce böyle destek, yardım etme arzusu görmedim"
"Sadece iyi oyuncularla şampiyon olunmaz"
"Taraftar bizim bordo-mavimizi seviyor"
"Trabzonspor'un tek hedefi şampiyonluk değil"
"Aynı yanlışları yaparsanız bunun ismi ihanet olur"
"Raydan çıkmış treni omuz vererek rayına oturtacağız"
"Haziran'ın sonuna kadar tüzük tadilatı yapılacağına inanıyorum"
"Çalımbay ile çalışmaktan bir rahatsızlığımız yok"
"Bağış kampanyasına yoğun destek var"

FENERBAHÇE
10.00 Başkan Aziz Yıldırım, Kapalıçarşı Havuzlu Restaurant'ta esnafla kahvaltıda buluşacak 

GALATASARAY
11.00 Derbi maçın hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ
15.00 Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı, Vodafone Park'ta basına kapalı şekilde gerçekleştirilecek
18.00 Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürecek

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİ AÇIKLANACAK 
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

TFF, EURO 2024 RESMİ BAŞVURU DOSYASINI UEFA'YA SUNACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği adaylık başvurusu için resmi teklif dosyasını Nyon'a giderek UEFA'ya sunacak.

UEFA AVRUPA LİGİ
- Yarı Final 1. Maç -
22.05 Arsenal - Atletico Madrid
22.05 Marsilya - Salzburg

BASKETBOL
- THY Avrupa Ligi - 
22.00 Saski Baskonia SAD - Fenerbahçe Doğuş

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi Finali 5. ve Son Maç -
18.00 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank 

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