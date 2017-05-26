26 Mayıs Cuma Spor Gündemi

GÖZLER GAZİANTEP'TE

2016-2017 SPOR TOTO SÜPER LİG'İN ŞAMPİYONU büyük bir ihtimalle Pazar günü şekillenecek. Beşiktaş son hazırlıklarını yapıyor. Atiba ve Quaresma iyileşti. Güneş tam takım çıkartacak, Gaziantepspor ise 8 oyuncusundan yoksun olarak sahadaki yerini alacak. Biletlerin tamamına yakını satıldı.

ALİ TANRIYAR YARIN TOPRAĞA VERİLECEK. 27 MAYIS CUMARTESİ PROGRAMI ŞÖYLE;

13.30 Zincirlikuyu Gasilhanesinden ASY TT Arenaya hareket

14.00 Veda Töreni (Batı lounge)

14.30 Teşvikiye Camii'ye hareket

17.04 İkindi Namazı ve sonrasında Cenaze Namazı

18.00 Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket

20:33 Point Otel'de aile ve dostlar için iftar yemeği

GALATASARAY İHRAÇ ETTİ, YIKILAN REİNA'NIN ESKİ SAHİBİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA ALDI

Galatasaray Kulübü ünlü gece kulübü Reina'nın eski sahibi Mehmet Koçarslan hakkında, 25.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ihraç kararı almıştı. Koçarslan bu karar aleyhine yasal süresi içinde İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/173 Esas sayılı davası ile iptal davası açtı.

Bu talebi haklı bulan Mahkeme 24/05/2017 tarihli karar ile "25.03.2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararının Mehmet Koçarslan'ın üyelikten çıkarılmasına ilişkin kısmın uygulanmasının durdurulmasına" karar verdi.

TRABZONSPOR

11.00 Fenerbahçe maçının hazırlıkları tamamlanacak

14.30 Takım İstanbul'a hareket edecek.

FENERBAHÇE

18.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

RÖVANŞLAR ÇETİN GEÇECEK

Spor-Toto Süper Lig'e terfi için son maçlar oynandı. Giresunspor-Eskişehirspor ile 3-3 berabere kaldı. Göztepe ise Boluspor'u 2-0 yendi. Rövanş maçları pazartesi günü yapılacak ve finale çıkan takımlar 4 Haziran günü son kozlarını oynayacak.

GALATASARAY

14:00 Bayan Voleybol Takımı'nın yeni transferi Neslihan Demir Güler için imza töreni düzenlenecek (TT Arena)

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY GALİP

Spor-Toto Basketbol Lig'i Play-Off çeyrek final ikinci maçlarında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Gaziantep Royal'ı 77-70 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Galatasaray ise evinde Anadolu Efes'i 73-63 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.

SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARINA DEVAM EDİLECEK

18.30 Banvit - Darüşşafaka Doğuş

20.30 Tofaş - Fenerbahçe

DÜNYA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI AVRUPA ELEMELERİ

21:30 Türkiye - Fransa

MİLLİ CİRİTÇİ EDA TUĞZUZ RİGA CUP'TA 63.38 METRE İLE ALTIN MADALYA KAZANDI

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen ve dünyanın en iyi atletlerinin yarıştığı 2017 Riga Cup'ta Dünya listesinde birinci sırada olan Milli ciritçi Eda Tuğsuz'un 4 metre farkla 1. olduğu yarışmada, Aneta Kocina 2.'liği ve Asdis Hjolmsdottir de 3.'lüğü elde etti.

WOLFSBURG'U GOMEZ KURTARDI

Bundesliga'da umduğunu bulumayan ve Play-Out oynamaya mecbur olan Wolfsburg iki ayaklı maçın ilk karşılaşmasında Braunwesig'ı Gomez'in penalytı golüyle 1-0 yendi. Maçın rövanşı 3 gün sonra oynanacak.

ESKİ BARCELONA BAŞKANI İÇİN HAPİS KARARI

Barcelona Kulübü'nün eski başkanı Sandro Rosell hakkında kara para aklama iddiasıyla yürütülen soruşturmada kefaletsiz tutuklanma kararı verildi. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Ulusal Mahkeme hakimi Carmen Lamela, gözaltına alınan eski Barcelona Kulübü Başkanı Rosell'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildiğini açıkladı. Rosell'in avukatı tarafından talep edilen kefaletle serbest bırakılma talebinin de reddedildiği bildirildi.

MANDZUKİÇ JUVENTUS'TA KALDI

Beşiktaş'ın peşinde koştuğu Juventuslu futbolcuyla kulübü 2020 yılına kadar sözleşme uzattı.