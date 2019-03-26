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26 Mart Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAY 11.00 Dünü izinli geçiren sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının çalışmalarına devam edecek. FENERBAHÇE - Sarı lacivertlilerde Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sürecek. BEŞİKTAŞ 18.00 Beşiktaş,...

26 Mart Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
11.00 Dünü izinli geçiren sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının çalışmalarına devam edecek.

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ
18.00 Beşiktaş, 4 günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Altyn Asyr

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
20.00 Ermenistan - Finlandiya
22.45 İsviçre - Danimarka
22.45 İrlanda Cumhuriyeti - Gürcistan
22.45 Romanya - Faroe Adaları
22.45 Norveç - İsveç
22.45 Malta - İspanya
22.45 İtalya - Lihtenştayn
22.45 Bosna-Hersek - Yunanistan

VOLEYBOL
- Erkekler CEV Kupası Finali
20.00 Galatasaray - Trentino Itas

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