26 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

15.00 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor

17.30 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor



FENERBAHÇE

12.00 Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.



GALATASARAY

17.30 Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.



BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçının son çalışmasını yapacak.



TRABZONSPOR

- Takım izinli



TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Altınordu

16.30 Balıkesirspor - Adanaspor

16.30 İstanbulspor - Bursaspor

19.00 Altay - Ekol Göz Menemenspor



TFF 2'NCİ ve 3'ÜNCÜ LİG

- İki ligde de 10'uncu hafta karşılaşmaları oynanacak.



BASKETBOL

- ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ

15.15 Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka

17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Beşiktaş Sompo Sigorta

20.00 Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Çankaya Üniversitesi - Birevim Elazığ İl Özel İdare

15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - BOTAŞ

19.30 Samsun Canik Belediyespor - OGM Ormanspor



VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

15.00 PTT - Nilüfer Belediyespor

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Karayolları

16.00 Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş

17.30 Türk Hava Yolları - Beylikdüzü Voleybol İhtisas

- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezon başlıyor

14.30 Galatasaray HDI Sigorta - İnegöl Belediyespor



AVRUPA LİGLERİ

16.00 Lecce - Juventus (Merih Demiral)

16.30 Schalke 04 - Borussia Dortmund (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

16.30 Paderborn - Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

17.00 Brighton - Everton (Cenk Tosun)

18.30 Lille - Bordeaux (Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)

19.30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen (Ömer Toprak, Nuri Şahin)

19.30 Real Valladolid - Eibar (Enes Ünal)