26 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi
SÜPER LİG 15.00 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor 17.30 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor 20.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor FENERBAHÇE 12.00 Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. GALATASARAY 17.30...
SÜPER LİG
15.00 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor
17.30 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor
FENERBAHÇE
12.00 Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
GALATASARAY
17.30 Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçının son çalışmasını yapacak.
TRABZONSPOR
- Takım izinli
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Altınordu
16.30 Balıkesirspor - Adanaspor
16.30 İstanbulspor - Bursaspor
19.00 Altay - Ekol Göz Menemenspor
TFF 2'NCİ ve 3'ÜNCÜ LİG
- İki ligde de 10'uncu hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ
15.15 Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka
17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Beşiktaş Sompo Sigorta
20.00 Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Çankaya Üniversitesi - Birevim Elazığ İl Özel İdare
15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - BOTAŞ
19.30 Samsun Canik Belediyespor - OGM Ormanspor
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
15.00 PTT - Nilüfer Belediyespor
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Karayolları
16.00 Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş
17.30 Türk Hava Yolları - Beylikdüzü Voleybol İhtisas
- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezon başlıyor
14.30 Galatasaray HDI Sigorta - İnegöl Belediyespor
AVRUPA LİGLERİ
16.00 Lecce - Juventus (Merih Demiral)
16.30 Schalke 04 - Borussia Dortmund (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
16.30 Paderborn - Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
17.00 Brighton - Everton (Cenk Tosun)
18.30 Lille - Bordeaux (Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)
19.30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen (Ömer Toprak, Nuri Şahin)
19.30 Real Valladolid - Eibar (Enes Ünal)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:46
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Çaykur Rizespor
|9
|11
|11. Antalyaspor
|8
|11
|12. Göztepe
|8
|9
|13. Beşiktaş
|8
|9
|14. Ankaragücü
|9
|9
|15. Denizlispor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|9
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Boluspor
|9
|8
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Osmanlıspor
|8
|7
|16. Altınordu
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Leicester City
|10
|20
|3. Man City
|9
|19
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Villarreal
|10
|17
|4. Granada
|9
|17
|5. Real Sociedad
|9
|16
|6. Atletico Madrid
|9
|16
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2