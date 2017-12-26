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Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
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26 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

*2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda ilk yarı tamamlandı... İkinci yarı 19 Ocak 2018'de başlayacak ve 20 Mayıs 2018 tarihinde oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sezon sona erecek. SÜPER LİG'DE İLK YARININ EN'LERİ! -En hırçını...

26 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

*2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda ilk yarı tamamlandı...
İkinci yarı 19 Ocak 2018'de başlayacak ve 20 Mayıs 2018 tarihinde oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sezon sona erecek.

SÜPER LİG'DE İLK YARININ EN'LERİ!
-En hırçını Beşiktaş, en centilmen Başakşehir
-En çok kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu
-Lider Medipol Başakşehir, kırmızı kart görmeyen tek takım
-En çok penaltıyı 12 maçta 8 düdük ile Ali Palabıyık verdi
-Kartına en çok başvuran hakem Fırat Aydınus! 12 maçta 59 sarı, 2 de kırmızı kart çıkardı
-Savunmacıların gücü! 'En golcü defans oyuncuları' listesinin ilk sırasını 5'er golle Galatasaraylı Maicon ve Bursasporlu Aziz Behich paylaştı!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU
18:30 Gençlerbirliği - Bursaspor
20:30 Galatasaray - Bucaspor

BEŞİKTAŞ
Osmanlıspor maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
İstanbulspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

TRABZONSPOR
10:15 Teknik direktör Rıza Çalımbay, basın toplantısında konuşacak.
11:00 Kupada oynanacak Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL
-EuroCup-
20:00 Tofaş - Zenit Saint Petersburg

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