26 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak: Kendimizle yarışan bir federasyonuz "Liglerdeki maç sayısını artırdık" "Yabancı oyuncu için kulüplere teşvik uygulaması yaptık" "2019 yılı bizim için çok keyifliydi" "2020'de...
(ÖZEL) Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak: Kendimizle yarışan bir federasyonuz
"Liglerdeki maç sayısını artırdık"
"Yabancı oyuncu için kulüplere teşvik uygulaması yaptık"
"2019 yılı bizim için çok keyifliydi"
"2020'de buz hokeyini anlatan çizgi film olacak"
(ÖZEL) Red Bull Sporcusu İsmail Can Yerinde'den FIFA 20 ile ilgili A'dan Z'ye açıklamalar
"Geçen seneyle bu sene arasında bir meta farkı var"
"Baktım iyi oynuyorum, turnuvaya katıldım"
"Rakiplere göre taktik şekillendiriyorum"
"Red Bull benim için sürpriz oldu"
"Amatör olarak futbol oynadım"
"Çok iyi oyuncularımız var ama kulüpler keşfedemiyor"
"İnşallah Avrupa'da şampiyon olur ve bayrağımızı dalgalandırırım"
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. (Basına kapalı)
GALATASARAY
12.00 Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
TESYEV GECESİ
19.00 Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek.
BASKETBOL
- THY Euroleague
20.30 Anadolu Efes - Maccabi Fox
VOLEYBOL
- AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler
19.00 Bursa B.Şehir Bld. - İnegöl Bld.
AVRUPA LİGLERİ
18.00 Everton - Burnley (Cenk Tosun)
23.00 Leicester City - Liverpool (Çağlar Söyüncü)
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:15
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10