26 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)

TAKIMLAR ANTALYA'YI ÜS SEÇTİ

SÜPER LİG'in ilk yarısı bugün oynanacak 2 maçla sona eriyor. KUPA maçları ise Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oynandıktan sonra takımlar izine çıkacak. Yılbaşı tatilinden sonra takımlar kamp için Antalya'ya akın edecek. En geç 6 Ocak'ta tüm takımlar Antalya'da olacak. Ekipler, 1 hafta ile 10 gün arasında değişen kamp sürelerinde antrenman ve hazırlık maçlarıyla ikinci devre için çalışmalarını yapacak. Kamp döneminde Belek'te aynı otelde kalacak Beşiktaş ile Antalyaspor arasında 7 Ocak'ta hazırlık maçı oynanması planlanıyor. Fenerbahçe ise Eskişehirspor ile 10 Ocak'ta bir hazırlık maçı planlıyor.

SNEIJDER'İN DOĞUŞU

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aytemiz Alanyaspor maçında sergilediği futbol, yaptığı asistler ve attığı golle gerçek kimliğini ortaya koydu.

ŞENOL GÜNEŞ ŞAŞKINLIĞI

Beşiktaş Teknik Direktörünün, Gaziantepspor maçından sonra yaptığı açıklamalar yönetimde bomba etkisi yarattı. Başkan Fikret Orman, "Hocamızın morali oynanan kötü futboldan dolayı bozuk" dedi ancak bu açıklama camia tarafından kabul görmedi.

YILIN KALECİSİNDE SÜRPRİZ YOK

Bayern Münih'in Alman oyuncusu Manuel Neuer, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından verilen 2016'nın en iyi kalecisi ödülünün sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ

12.00 Siyah-beyazlı takım, Boluspor maçı hazırlıklarına başlayacak

GALATASARAY

ZTK maçı Tuzlaspor hazırlıkları başlayacak

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ

19.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş (Abdi İpekçi)