banner325

Son Dakika

26 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG için transferde son 1 haftaya girildi -Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra...

SPOR 26.08.2019, 07:30
26 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG için transferde son 1 haftaya girildi

-Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu

Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi

-Fatih Terim'in Konyaspor maçı sonrasında Falcao ile ilgili yaptığı "Falcao'yu istemeyecek teknik direktör yoktur ama Galatasaray'ın geleceğini riske atamayız" şeklindeki açıklamaları finansal sorun olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Transferin olup olmayacağı 1-2 gün içinde belli olacak

Süper Lig'de 2. Hafta bu akşam tamamlanıyor

20:00 Gazişehir FK - Gençlerbirliği

TFF 1'İNCİ LİG

20:00 İstanbulspor - Altay

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına start verecek.

FENERBAHÇE

- Fransız stoper Adil Rami, sağlık kontrolünden geçecek.

- Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek. Trabzonspor maçının hazırlıkları salı günü başlayacak.

VOLEYBOL

- Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

17.00 Fransa - Sırbistan

19.30 Türkiye -  Bulgaristan

Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:55
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 2 2
12. Kayserispor 2 1
13. Galatasaray 2 1
14. Kasımpaşa 2 1
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 1 1
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 1 0
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3