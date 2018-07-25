25 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

11.15 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn ile oynayacağı maç için Faroe Adaları'na gidecek.

20.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

21.00 Temsilcimiz son çalışmasını yapacak.

GALATASARAY

19.00 Sarı-kırmızılılar, dördüncü hazırlık maçında deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE

15:30 Sarı-lacivertliler, Altınordu ile oynayacağı maç öncesi İzmir'e gidecek.

16:30 Takımın İzmir'e varışı.

TRABZONSPOR

Slovenya kampını tamamlayan Bordo-mavililer, yurda döndü. Takım iki gün izin yapacak.



HAZIRLIK MAÇLARI

18:00 Akhisarspor - Leicester City

19:00 ADO Den Haag - Antalyaspor

19:00 Salzburg - Çaykur Rizespor

20:00 Kasımpaşa - Utrecht