25 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
11.15 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn ile oynayacağı maç için Faroe Adaları'na gidecek.
20.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
21.00 Temsilcimiz son çalışmasını yapacak.
GALATASARAY
19.00 Sarı-kırmızılılar, dördüncü hazırlık maçında deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE
15:30 Sarı-lacivertliler, Altınordu ile oynayacağı maç öncesi İzmir'e gidecek.
16:30 Takımın İzmir'e varışı.
TRABZONSPOR
Slovenya kampını tamamlayan Bordo-mavililer, yurda döndü. Takım iki gün izin yapacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
18:00 Akhisarspor - Leicester City
19:00 ADO Den Haag - Antalyaspor
19:00 Salzburg - Çaykur Rizespor
20:00 Kasımpaşa - Utrecht