25 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
13.00 Gaziantepspor maçının hazırlıkları tamamlanacak
16.00 Takım özel uçakla Gaziantep'e gidecek
23.00 Sarı-lacivertliler İstanbul'a doğru yola çıkacak
BEŞİKTAŞ'TA DİVAN KARMAŞASI
10.30- Daha önce divan üyelerini toplantı olacağı duyurusu haberdar eden Başkan Yalçın Karadeniz'in bu tutumunu Başkan Fikret Orman ve yöneticiler kesin bir dille reddetmiş, "Başkanlığı düşmüş birinin Divanı toplama yetkisi yoktur. Divan Başkanlık seçimi 25 Mart'ta yapılacaktır. Onun dışında hiçbir toplantı için Arena'nın kapıları açılmayacak" açıklaması yapmıştı. Fakat Karadeniz'e yakın isimlerin bugün çağrıya uyarak Vodafone Arena'ya gidecek olmaları ortamı bir kez daha germeye yeterli olacağa benziyor (Vodafone Arena)
11.00 Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürecek
GALATASARAY
17.00 Sarı-kırmızılılar derbi maçın hazırlıklarına devam edecek
SPOR TOTO SÜPER LİG
15:00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
16:00 Akhisar Belediyespor - Antalyaspor
19:00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor
TFF 1.LİG
13:00 Bandırmaspor - Şanlıurfaspor
16:00 Adana Demirspor - Balıkesirspor
18:30 Göztepe - Manisaspor
SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ
16:00 İstanbul BBSK - Halk Enerji TED Ankara Kolejliler
16:00 Yeşilgiresun Belediyespor - Beşiktaş Sompo Japan
17:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Banvit
18:00 Best Balıkesir - Tofaş
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14:00 Adana ASKİ - Fenerbahçe
15:30 İstanbul Üniversitesi - Galatasaray
16:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Girne Üniversitesi
16:00 Bellona AGÜ Spor - Hatay BŞB
16:00 Beşiktaş - Tosyalı Toyo Osmaniye
18:30 Mersin BŞB - Botaş
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
15:00 İdmanocağı - Vakıfbank
16:00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray
17:00 Sarıyer BLD. - Nilüfer BLD.
EFELER LİGİ
14:00 Ziraat Bankası - MSK URFA
14:00 Arkas Spor - İnegöl BLD.
16:00 Maliye Piyango - Halkbank