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25 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE 13.00 Gaziantepspor maçının hazırlıkları tamamlanacak 16.00 Takım özel uçakla Gaziantep'e gidecek 23.00 Sarı-lacivertliler İstanbul'a doğru yola çıkacak BEŞİKTAŞ'TA DİVAN KARMAŞASI 10.30- Daha önce divan üyelerini...

25 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

13.00 Gaziantepspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

16.00 Takım özel uçakla Gaziantep'e gidecek

23.00 Sarı-lacivertliler İstanbul'a doğru yola çıkacak

BEŞİKTAŞ'TA DİVAN KARMAŞASI

10.30- Daha önce divan üyelerini toplantı olacağı duyurusu haberdar eden Başkan Yalçın Karadeniz'in bu tutumunu Başkan Fikret Orman ve yöneticiler kesin bir dille reddetmiş, "Başkanlığı düşmüş birinin Divanı toplama yetkisi yoktur. Divan Başkanlık seçimi 25 Mart'ta yapılacaktır. Onun dışında hiçbir toplantı için Arena'nın kapıları açılmayacak" açıklaması yapmıştı. Fakat Karadeniz'e yakın isimlerin bugün çağrıya uyarak Vodafone Arena'ya gidecek olmaları ortamı bir kez daha germeye yeterli olacağa benziyor (Vodafone Arena)

11.00 Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürecek

GALATASARAY

17.00 Sarı-kırmızılılar derbi maçın hazırlıklarına devam edecek

SPOR TOTO SÜPER LİG

15:00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

16:00 Akhisar Belediyespor - Antalyaspor

19:00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor

TFF 1.LİG

13:00 Bandırmaspor - Şanlıurfaspor

16:00 Adana Demirspor - Balıkesirspor

18:30 Göztepe - Manisaspor

SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ

16:00 İstanbul BBSK - Halk Enerji TED Ankara Kolejliler

16:00 Yeşilgiresun Belediyespor - Beşiktaş Sompo Japan

17:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Banvit

18:00 Best Balıkesir - Tofaş

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

14:00 Adana ASKİ - Fenerbahçe

15:30 İstanbul Üniversitesi - Galatasaray

16:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Girne Üniversitesi

16:00 Bellona AGÜ Spor - Hatay BŞB

16:00 Beşiktaş - Tosyalı Toyo Osmaniye

18:30 Mersin BŞB - Botaş

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

15:00 İdmanocağı - Vakıfbank

16:00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray

17:00 Sarıyer BLD. - Nilüfer BLD.

EFELER LİGİ

14:00 Ziraat Bankası - MSK URFA

14:00 Arkas Spor - İnegöl BLD.

16:00 Maliye Piyango - Halkbank

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