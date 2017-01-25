25 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ'TA DİVAN KRİZİ SÜRÜYOR
Pazar günü yapılması beklenen Divan başkanlığı seçiminin mahkemeden çıkartılan yürütmeyi durdurma kararı yönetimi bunalıma soktu. Durdurma kararının alınmasında eski yönetici ve Türkiye'nin önde gelen İcra-İflas avukatı olan Levent Erdoğan'ın rol oynaması gündeme bomba gibi düştü.
PODOLSKİ DÖNDÜ!!
Anagold 24 Erzincanspor'u Türkiye Kupası'nda gole boğan Sarı-Kırmızılı takımda Alman panzerinin beş gol atıp mükemmel oynaması yönetimin yüzünü güldürdü.
(Özel) TÜRKİYE TEKVANDO FEDERASYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN: ''SPORU SİYASET DIŞINDA TUTMAK GEREKİYOR"
Metin Şahin, ''Spor dostluk, kardeşlik ve barışın ana temasıdır. 2020 Tokyo hazırlık sürecimiz başlamıştır" dedi ve İran'ın
sporcularını Türkiye'ye göndermediğini anlayamadığını ifade etti.
KAYYUM ATANAN RUGBY FEDERASYONU GENEL KURULU YAPILIYOR
28 Ocak 2017 tarihinde yapılacak olan Rugby Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulunda başkanlık için Mustafa Pazan, Efe Kırmızıer ve Mustafa Aksu başkanlık için yarışacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
12:00 Ümraniyespor - Bursaspor
14:00 Osmanlıspor - Kırklarelispor
14:00 Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği
16:00 Sivasspor - Medipol Başakşehir
18:00 Fenerbahçe - Amed Sportif
20:00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
BEŞİKTAŞ
17.00 Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
BASKETBOL
-Euroleague-
21:30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş
-Euroleague Kadınlar
17:00 UMMC Ekaterinburg - Hatay BŞB.
20:00 Fenerbahçe - Uni Györ
21:00 ZVVZ USK Praha - Mersin BŞB
-FIBA Avrupa Kupası-
19:00 Gaziantep Basketbol - Elan Chalon
19:30 Demir İnşaat Büyükçekmece - Gravelines Dunkerque
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20:00 Beşiktaş Sompo Japan - Riesen Ludwigsburg
22:00 Bakken Bears - Banvit
-EuroCup Kadınlar-
15:00 Galatasaray - PEAC-PECS
20:00 Bellona AGÜ Spor - Cavigal Nice Basket
VOLEYBOL
-Bayanlar Şampiyonlar Ligi-
19:00 VakıfBank - Dresdner SC
22:30 Dabrowa Gornicza - Fenerbahçe
-CEV Challenge Kupası-
19:00 Slavia EU Bratislava - Bursa B.Şehir Bld.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
22:00 Mısır - Gana
22:00 Uganda - Mali
AVUSTRALYA AÇIK
Avustralya Açık'ta Serena Williams yarı finalde- İngiliz tenisçi Konta'yı 2-0 yenerek yarı finalde Hırvat Lucic-Baroni ile finale yükselme mücadelesine çıkacak.
ECZACIBAŞI VİTRA, DEPLASMANDAN GALİBİYETLE DÖNÜYOR!
Şampiyonlar Ligi grup etabında üçüncü maçını oynayan Eczacıbaşı VitrA, Uralochka-NTMK deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.
Rusya'nın Ekaterinburg şehrinde oynanan karşılaşmada Kosheleva 14 sayı alırken, Boskovic ve Thaisa 13'er sayı elde etti. Brezilyalı yıldız Thaisa 7 blok yaparken, Eczacıbaşı VitrA toplamda 15 blok yaptı.
Bu galibiyetle D Grubu'ndaki puanını 7'ye çıkaran Turuncu-Beyazlılar, 8 Şubat'ta Rusya temsilcisini Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.
CASTROL ÖDÜL TÖRENİ
Avrupa ve Türkiye'de aldığı başarılarla zirveye çıkan Castrol Ralli Takımı düzenlenen gecede ödül yağmuruna tutuldu. Mustafa Koç'un anıldığı gecede, Castrol Ralli Takımına destek veren sponsorlarda unutulmadı.