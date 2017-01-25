25 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ'TA DİVAN KRİZİ SÜRÜYOR

Pazar günü yapılması beklenen Divan başkanlığı seçiminin mahkemeden çıkartılan yürütmeyi durdurma kararı yönetimi bunalıma soktu. Durdurma kararının alınmasında eski yönetici ve Türkiye'nin önde gelen İcra-İflas avukatı olan Levent Erdoğan'ın rol oynaması gündeme bomba gibi düştü.

PODOLSKİ DÖNDÜ!!

Anagold 24 Erzincanspor'u Türkiye Kupası'nda gole boğan Sarı-Kırmızılı takımda Alman panzerinin beş gol atıp mükemmel oynaması yönetimin yüzünü güldürdü.

(Özel) TÜRKİYE TEKVANDO FEDERASYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN: ''SPORU SİYASET DIŞINDA TUTMAK GEREKİYOR"

Metin Şahin, ''Spor dostluk, kardeşlik ve barışın ana temasıdır. 2020 Tokyo hazırlık sürecimiz başlamıştır" dedi ve İran'ın

sporcularını Türkiye'ye göndermediğini anlayamadığını ifade etti.

KAYYUM ATANAN RUGBY FEDERASYONU GENEL KURULU YAPILIYOR

28 Ocak 2017 tarihinde yapılacak olan Rugby Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulunda başkanlık için Mustafa Pazan, Efe Kırmızıer ve Mustafa Aksu başkanlık için yarışacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

12:00 Ümraniyespor - Bursaspor

14:00 Osmanlıspor - Kırklarelispor

14:00 Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği

16:00 Sivasspor - Medipol Başakşehir

18:00 Fenerbahçe - Amed Sportif

20:00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

BEŞİKTAŞ

17.00 Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

BASKETBOL

-Euroleague-

21:30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş

-Euroleague Kadınlar

17:00 UMMC Ekaterinburg - Hatay BŞB.

20:00 Fenerbahçe - Uni Györ

21:00 ZVVZ USK Praha - Mersin BŞB

-FIBA Avrupa Kupası-

19:00 Gaziantep Basketbol - Elan Chalon

19:30 Demir İnşaat Büyükçekmece - Gravelines Dunkerque

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

20:00 Beşiktaş Sompo Japan - Riesen Ludwigsburg

22:00 Bakken Bears - Banvit

-EuroCup Kadınlar-

15:00 Galatasaray - PEAC-PECS

20:00 Bellona AGÜ Spor - Cavigal Nice Basket

VOLEYBOL

-Bayanlar Şampiyonlar Ligi-

19:00 VakıfBank - Dresdner SC

22:30 Dabrowa Gornicza - Fenerbahçe

-CEV Challenge Kupası-

19:00 Slavia EU Bratislava - Bursa B.Şehir Bld.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

22:00 Mısır - Gana

22:00 Uganda - Mali

AVUSTRALYA AÇIK

Avustralya Açık'ta Serena Williams yarı finalde- İngiliz tenisçi Konta'yı 2-0 yenerek yarı finalde Hırvat Lucic-Baroni ile finale yükselme mücadelesine çıkacak.

ECZACIBAŞI VİTRA, DEPLASMANDAN GALİBİYETLE DÖNÜYOR!

Şampiyonlar Ligi grup etabında üçüncü maçını oynayan Eczacıbaşı VitrA, Uralochka-NTMK deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

Rusya'nın Ekaterinburg şehrinde oynanan karşılaşmada Kosheleva 14 sayı alırken, Boskovic ve Thaisa 13'er sayı elde etti. Brezilyalı yıldız Thaisa 7 blok yaparken, Eczacıbaşı VitrA toplamda 15 blok yaptı.

Bu galibiyetle D Grubu'ndaki puanını 7'ye çıkaran Turuncu-Beyazlılar, 8 Şubat'ta Rusya temsilcisini Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.

CASTROL ÖDÜL TÖRENİ

Avrupa ve Türkiye'de aldığı başarılarla zirveye çıkan Castrol Ralli Takımı düzenlenen gecede ödül yağmuruna tutuldu. Mustafa Koç'un anıldığı gecede, Castrol Ralli Takımına destek veren sponsorlarda unutulmadı.