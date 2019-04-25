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25 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray FENERBAHÇE 11.30 Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçı hazırlıkları sürecek BEŞİKTAŞ 18:00 - Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçının çalışmalarına...

25 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray

FENERBAHÇE
11.30 Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçı hazırlıkları sürecek

BEŞİKTAŞ
18:00 - Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçının çalışmalarına devam edecek.

HAFTANIN HAKEMLERİ 
- Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 30'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

GOLF
- European Challenge Tour Samsun'da devam edecek.

BASKETBOL
- Euroleague
20:00 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
18:00 Çukurova Basketbol Kulübü - Botaş

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