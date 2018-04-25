25 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

DERBİ İLE İLGİLİ KARAR AÇIKLANIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili karar verecek.

Toplantı saat 13.00'te Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

GALATASARAY

11.00 Beşiktaş maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılarda derbi maçın hazırlıkları devam edecek.



FENERBAHÇE

Kasımpaşa maçının hazırlıkları başlayacak.

TRABZONSPOR

10.15 Teknik direktör Rıza Çalımbay, basın toplantısı düzenleyecek.

11.00 Bordo mavili takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

- Yarı Final 1. Maç -

21.45 Bayern Münih - Real Madrid

BASKETBOL

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi -

18.00 Botaş - Çukurova Basketbol

19.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Galatasaray

- TOFAŞ Basketbol Takımı Taraftarıyla Buluşuyor -

Takımın saat 17.00'de yapacağı idman basına ve taraftara açık olarak gerçekleştirilecek. Antrenman sonunda oyuncular, geride kalan 26 hafta ve Eskişehir Basket maçıyla ilgili medyanın sorularını yanıtlayacak.