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25 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

DERBİ İLE İLGİLİ KARAR AÇIKLANIYOR Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle...

25 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

DERBİ İLE İLGİLİ KARAR AÇIKLANIYOR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili karar verecek.
Toplantı saat 13.00'te Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

GALATASARAY
11.00 Beşiktaş maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılarda derbi maçın hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
Kasımpaşa maçının hazırlıkları başlayacak.

TRABZONSPOR
10.15 Teknik direktör Rıza Çalımbay, basın toplantısı düzenleyecek.
11.00 Bordo mavili takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Yarı Final 1. Maç -
21.45 Bayern Münih - Real Madrid

BASKETBOL
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
18.00 Botaş - Çukurova Basketbol
19.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Galatasaray

- TOFAŞ Basketbol Takımı Taraftarıyla Buluşuyor -
Takımın saat 17.00'de yapacağı idman basına ve taraftara açık olarak gerçekleştirilecek. Antrenman sonunda oyuncular, geride kalan 26 hafta ve Eskişehir Basket maçıyla ilgili medyanın sorularını yanıtlayacak.

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