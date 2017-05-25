25 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

STAT AÇILDI, FİYATLAR UÇTU!..

Gaziantepspor Yönetimi'nin, Pazar günü Beşiktaş maçı için tüm stadı açmasından sonra, açıkladığı bilet fiyatlarına zam yapmasının ardından, kente seferi bulunan havayolları da taraftarları şok eden zamlar yaptı. Bazı otobüs firmalarının da İstanbul-Gaziantep fiyatlarını artırdığı görüldü. Buna rağmen pazar günü statta 35 bini aşkın taraftarın bulunması bekleniyor. İstanbul'dan, Gaziantep'e uçacak bir kişinin bir günlük masrafı (Eğer otelde kalacaksa) bilet fiyatı, yeme içme masrafı toplam 1500 TL'yi geçiyor.

ALİ TANRIYAR VEFAT ETTİ

Galatasaray'ın efsane başkanları arasında olan Prof.Dr. Ali Tanrıyar tedavi olduğu hastanede 103 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenaze töreni ile ilgili detayların daha sonra verileceği bildirildi.

VESELİNOVİC SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Sırp teknik direktör Veselinovic, Sırbistan'ın NoviSad şehrinde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Fenerbahçe Veselinoviç döneminde şampiyon olurken 103 golle erişilmesi güç bir rekorun da sahibi olmuştu.

20 YIL SONRA ERZURUMSPOR

TFF 1.Lig'e son bileti BB Erzurumspor aldı. Finalde Gümüşhanespor'u 1-0 yenen dadaşlar Vodafone Arena, Erzurum ve yurdun bazı bölümlerinde şampiyonluğu doyasıya kutladı. Vodafone Arena'daki maça Gümüşhaneliler ve Erzurumlular büyük ilgi gösterdi. Mücadele dostluk içinde geçti, tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

NOBRE 1 YIL DAHA

36 yaşında BB Erzurumspor'un kaptanı olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta top koşturan Mert Nobre, "Bir yıl daha sözleşmem var. TFF 1.Lig'de de oynayacağım" dedi.

HAKEMLER AÇIKLANIYOR

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin açıklanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ

18.00 Gaziantepspor maçının hazırlıkları sürecek (basına kapalı)

FENERBAHÇE

Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek (basına kapalı)

PFDK VE TAHKİM KURULU KARARLARI AÇIKLANACAK

TFF 1.LİG PLAY OFF

19:00 Giresunspor - Eskişehirspor

21:30 Göztepe - Boluspor

YENİ MALATYASPOR

Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor boğaz turu ile bu zaferini kutlayacak

SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ ÇEYREK FİNAL

18:30 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan

20:30 Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes

ERKEKLER BASKETBOL 1.LİG PLAY-OFF FİNAL GRUBU

19:00 Bursaspor Durmazlar - Sakarya BŞB Basketbol

BİSİKLET

14.00 Mardin'den başlayan Medeniyetler Bisiklet Turu Diyarbakır'da sona erecek

TÜRKİYE-İZLANDA

2018 FIVB A Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Raunt A Grubu ikinci maçı

16.30 Türkiye-İzlanda (Lyon)

GÜREŞ FEDERASYONU ADAY GÖSTERMEDİ, DÜNYA FEDERASYONU ALDI

UWW (Dünya Güreş Birliği) Protokol Direktörü ve Avrupa Güreş Federasyonu yönetimin kurulu üyesi Önder Yakşi, Güreşfederasyonu tarafından Avrupa federasyonunun yeni yönetimine aday gösterilmedi. Geçen ay Sırbıstan'da yapılan Avrupa Güreş Federasyonu yeni yönetim kurulu seçiminde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı 4 yıldır bu görevde Önder Yakşi'yi yeniden aday göstermedi. Ayrıca yönetim kuruluna Türkiye olarak başka bir aday gösterilmedi ve Yakşi'nin yönetim kurulundaki görevi de sona ermiş oldu. UWW Avrupa Güreş Federasyonu başkanlığına Bulgar Tzenov Zenov tekrar seçildi. Yapılan ilk yönetim toplantısında Zenov ve yönetim kurulu daha önce hiç yaşanmamış bir karar aldı. 7 kişiden oluşan Avrupa federasyonu yönetim kurulu Önder Yakşi'nin tekrar yönetime alma kararı aldı.