25 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
20.00 TÜRKİYE - Moldova
22.45 Karadağ - İngiltere
22.45 Kosova - Bulgaristan
22.45 Portekiz - Sırbistan
22.45 Lüksemburg - Ukrayna
22.45 Fransa - İzlanda
22.45 Andorra - Arnavutluk
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
GALATASARAY
14.30 Başkan Mustafa Cengiz, düzenleyeceği basın toplantısıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.
- Takım izinli
FENERBAHÇE
- Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edilecek.
BASKETBOL
- Tahincioğlu BSL
19.00 Darüşşafaka Tekfen - Afyon Belediyespor
BOKS
11.00 Hakem kararı ile mağlup ilan edilen Avni Yıldırım, maçın tekrarı için WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katılımlarıyla bir basın toplantısı düzenleyecek.