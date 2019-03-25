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İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
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CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği

25 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ 20.00 TÜRKİYE - Moldova 22.45 Karadağ - İngiltere 22.45 Kosova - Bulgaristan 22.45 Portekiz - Sırbistan 22.45 Lüksemburg - Ukrayna 22.45 Fransa - İzlanda 22.45 Andorra - Arnavutluk BEŞİKTAŞ -...

25 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
20.00 TÜRKİYE - Moldova
22.45 Karadağ - İngiltere
22.45 Kosova - Bulgaristan
22.45 Portekiz - Sırbistan
22.45 Lüksemburg - Ukrayna
22.45 Fransa - İzlanda
22.45 Andorra - Arnavutluk

BEŞİKTAŞ
- Takım izinli

GALATASARAY
14.30 Başkan Mustafa Cengiz, düzenleyeceği basın toplantısıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.
- Takım izinli

FENERBAHÇE
- Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edilecek.

BASKETBOL
- Tahincioğlu BSL
19.00 Darüşşafaka Tekfen - Afyon Belediyespor

BOKS
11.00 Hakem kararı ile mağlup ilan edilen Avni Yıldırım, maçın tekrarı için WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katılımlarıyla bir basın toplantısı düzenleyecek.

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