25 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'ya konuştu "Antalya'nın en zor yılı" "Her sene 10-15 transferle başarı sağlanmaz. İstikrar şart" "Gelecek yıl için hedefimiz; sağlam bir takım kurmak" A MİLLİ FUTBOL...

25 Mart 2018 Pazar 09:35