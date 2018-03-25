Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha edilme anı 
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha...
Basın Ekspres'te çamur kazası
Basın Ekspres'te çamur kazası
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...

25 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'ya konuştu  "Antalya'nın en zor yılı" "Her sene 10-15 transferle başarı sağlanmaz. İstikrar şart" "Gelecek yıl için hedefimiz; sağlam bir takım kurmak" A MİLLİ FUTBOL...

25 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'ya konuştu 
"Antalya'nın en zor yılı"
"Her sene 10-15 transferle başarı sağlanmaz. İstikrar şart"
"Gelecek yıl için hedefimiz; sağlam bir takım kurmak"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.00 Milliler, Karadağ maçının hazırlıklarını sürdürecek. 

BEŞİKTAŞ 
-Takım izinli 

GALATASARAY
-Takım izinli 

TRABZONSPOR
11.00 Bordo-mavililer, U21 takımıyla hazırlık maçı oynayacak.

HAZIRLIK MAÇLARI
16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Balıkesirspor Baltok

AVRUPA U17 KADINLAR FUTBOL ŞAMPİYONASI
16:00 Türkiye - Bosna-Hersek

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlanacak.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Galatasaray Odeabank - Trabzonspor
15:15 Fenerbahçe Doğuş - Eskişehir Basket
17:00 Gaziantep Basketbol - Yeşilgiresun Belediyespor
19:30 Darüşşafaka - Sakarya BŞB Basketbol

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14:00 Hatay BŞB - Mersin BŞB

EFELER LİGİ
16:00 Halkbank - İstanbul BBSK
18:00 Ziraat Bankası - Afyon Bld. Yüntaş
19:00 Fenerbahçe - Maliye Piyango

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
17:30 Bursa B.Şehir Bld. - Nilüfer Bld.
14:00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314