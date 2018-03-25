25 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'ya konuştu
"Antalya'nın en zor yılı"
"Her sene 10-15 transferle başarı sağlanmaz. İstikrar şart"
"Gelecek yıl için hedefimiz; sağlam bir takım kurmak"
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.00 Milliler, Karadağ maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
-Takım izinli
GALATASARAY
-Takım izinli
TRABZONSPOR
11.00 Bordo-mavililer, U21 takımıyla hazırlık maçı oynayacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Balıkesirspor Baltok
AVRUPA U17 KADINLAR FUTBOL ŞAMPİYONASI
16:00 Türkiye - Bosna-Hersek
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlanacak.
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Galatasaray Odeabank - Trabzonspor
15:15 Fenerbahçe Doğuş - Eskişehir Basket
17:00 Gaziantep Basketbol - Yeşilgiresun Belediyespor
19:30 Darüşşafaka - Sakarya BŞB Basketbol
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14:00 Hatay BŞB - Mersin BŞB
EFELER LİGİ
16:00 Halkbank - İstanbul BBSK
18:00 Ziraat Bankası - Afyon Bld. Yüntaş
19:00 Fenerbahçe - Maliye Piyango
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
17:30 Bursa B.Şehir Bld. - Nilüfer Bld.
14:00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe