25 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Sosyal medya mesajıyla hayatının golünü attı Ampute milli futbolcu Ahmet Akkaya (20): Futbola başlamak için bir kıvılcım bekliyordum "Osman kaptana direkt mesaj attım, geri dönüş yaptı" Milli takım teknik direktörü Osman Çakmak:...
(ÖZEL) Sosyal medya mesajıyla hayatının golünü attı
Ampute milli futbolcu Ahmet Akkaya (20): Futbola başlamak için bir kıvılcım bekliyordum
"Osman kaptana direkt mesaj attım, geri dönüş yaptı"
Milli takım teknik direktörü Osman Çakmak: Ahmet'in futbol zekasını fark ettim
"Ahmet'in 10-15 yıl milli takım formasını giymesini istiyoruz"
(ÖZEL) Bir 'tık'la hayatı değişti
İnternette gördüğü milli takımın başarısını anlatan haberle tenise başladı
Haftanın 6 günü iş çıkışı antrenman yapıyor
İşitme engelli milli tenisçi Emre Çınar Uğuzlar (27): Hayalim Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatta madalya
SÜPER LİG
20.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
- Galatasaray ile oynanacak derbi maçın hazırlıkları başlayacak.
TFF 1'İNCİ LİG
19.00 Boluspor - Keçiörengücü
TFF 2'NCİ LİG
13.00 Sivas Belediye Spor - Eyüpspor
BASKETBOL
- Turkish Airlines EuroLeague
21.45 AX Armani Exchange Milan - Fenerbahçe Beko
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
13.00 Atlasglobal Yeşilyurt - VakıfBank
18.30 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet
- CEV Şampiyonlar Ligi
18.00 Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Avrupa Voleybol Galası'nda kura çekimi yapılacak. Turnuvada Türkiye'yi kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank; erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ile Halkbank temsil edecek.
TEKVANDO
10.00 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için mücadele veren milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün, 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenecek G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda, ülkemizi kadınlar 57 kilo sıkletinde temsil etme hakkını elde etmek amacıyla seçme müsabakasında karşı karşıya gelecek. (Ankara İsmet Iraz Spor Salonu)
AVRUPA LİGLERİ
21.00 Twente - FC Emmen (Ferhat Görgülü)
21.45 Verona - Sassuolo (Mert Müldür)
22.00 Southampton - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:16
|Yatsı
|19:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2