25 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Sosyal medya mesajıyla hayatının golünü attı

Ampute milli futbolcu Ahmet Akkaya (20): Futbola başlamak için bir kıvılcım bekliyordum

"Osman kaptana direkt mesaj attım, geri dönüş yaptı"

Milli takım teknik direktörü Osman Çakmak: Ahmet'in futbol zekasını fark ettim

"Ahmet'in 10-15 yıl milli takım formasını giymesini istiyoruz"

(ÖZEL) Bir 'tık'la hayatı değişti

İnternette gördüğü milli takımın başarısını anlatan haberle tenise başladı

Haftanın 6 günü iş çıkışı antrenman yapıyor

İşitme engelli milli tenisçi Emre Çınar Uğuzlar (27): Hayalim Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatta madalya

SÜPER LİG

20.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

- Galatasaray ile oynanacak derbi maçın hazırlıkları başlayacak.



TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Boluspor - Keçiörengücü

TFF 2'NCİ LİG

13.00 Sivas Belediye Spor - Eyüpspor

BASKETBOL

- Turkish Airlines EuroLeague

21.45 AX Armani Exchange Milan - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

13.00 Atlasglobal Yeşilyurt - VakıfBank

18.30 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet

- CEV Şampiyonlar Ligi

18.00 Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Avrupa Voleybol Galası'nda kura çekimi yapılacak. Turnuvada Türkiye'yi kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank; erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ile Halkbank temsil edecek.

TEKVANDO

10.00 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için mücadele veren milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün, 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenecek G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda, ülkemizi kadınlar 57 kilo sıkletinde temsil etme hakkını elde etmek amacıyla seçme müsabakasında karşı karşıya gelecek. (Ankara İsmet Iraz Spor Salonu)

AVRUPA LİGLERİ

21.00 Twente - FC Emmen (Ferhat Görgülü)

21.45 Verona - Sassuolo (Mert Müldür)

22.00 Southampton - Leicester City (Çağlar Söyüncü)