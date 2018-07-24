24 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kadro dışı bırakılan futbolcular Demirören Haber Ajansı'na () konuştu.
Mert Nobre ve Burhan Eşer yaşanan olayların perde arkasını anlattı.
FENERBAHÇE
10.30 Sarı-lacivertli takımda yeni sezon hazırlıkları sürecek.
21.00 Başkan Ali Koç, FB TV ekranlarından yayınlanacak programla Fenerbahçe Camiası'na seslenecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar akşam antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
19:00 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı B36 Torshavn maçının hazırlıklarını sürdürecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (2. Ön Eleme Turu)
17:00 FC Astana - Midtjylland
19:00 CFR Cluj - Malmö FF
20:30 PAOK - Basel
21:00 Dinamo Zagreb - Hapoel Beer Sheva (ALİ PALABIYIK YÖNETECEK)
21:15 Shkendija 79 - FC Sheriff
21:30 Crvena Zvezda - Suduva
22:00 Legia Varşova - Spartak Trnava
HAZIRLIK MAÇLARI
20:00 NEC Nijmegen - Kayserispor