Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...

24 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kadro dışı bırakılan futbolcular Demirören Haber Ajansı'na () konuştu. Mert Nobre ve Burhan Eşer yaşanan olayların perde arkasını anlattı. FENERBAHÇE 10.30 Sarı-lacivertli takımda yeni...

24 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kadro dışı bırakılan futbolcular Demirören Haber Ajansı'na () konuştu.
Mert Nobre ve Burhan Eşer yaşanan olayların perde arkasını anlattı.

FENERBAHÇE
10.30 Sarı-lacivertli takımda yeni sezon hazırlıkları sürecek.
21.00 Başkan Ali Koç, FB TV ekranlarından yayınlanacak programla Fenerbahçe Camiası'na seslenecek.

GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar akşam antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ
19:00 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı B36 Torshavn maçının hazırlıklarını sürdürecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (2. Ön Eleme Turu)
17:00 FC Astana - Midtjylland
19:00 CFR Cluj - Malmö FF
20:30 PAOK - Basel
21:00 Dinamo Zagreb - Hapoel Beer Sheva (ALİ PALABIYIK YÖNETECEK)
21:15 Shkendija 79 - FC Sheriff
21:30 Crvena Zvezda - Suduva
22:00 Legia Varşova - Spartak Trnava

HAZIRLIK MAÇLARI
20:00 NEC Nijmegen - Kayserispor

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328