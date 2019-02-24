24 Şubat Pazar Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16:00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
19:00 Medipol Başakşehir - Bursaspor
19:00 Galatasaray - Akhisarspor
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
FENERBAHÇE
- Derbi karşılaşmasının son taktik çalışması yapılacak.
SPOR TOTO 1. LİG
13:30 Giresunspor - Altay
13:30 Kardemir Karabükspor - Tetiş Yapı Elazığspor
16:00 Denizlispor - Osmanlıspor
16:00 Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor
TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 23'üncü hafta maçları oynanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
19:30 Chelsea - Manchester City (Lig Kupası Finali)
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
16:00 Karayolları - Çanakkale Bld.
16:00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları
- Efeler Ligi
15:30 Tokat Bld. Plevne - Jeopark Kula Bld.
17:00 Arhavi Bld. - İnegöl Bld.
BİSİKLET
- Tour Of Antalya, 157 km'lik Side - Antalya etabı ile tamamlanacak.
BİNİCİLİK
15:00 Mazda Jinba Ittai Cup Engel Atlama Yarışmaları'nın ikinci ayağı Kemer Country Club'da yapılacak.