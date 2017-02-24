24 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ GÖZÜNÜ ÇEYREK FİNALE DİKTİ

Beer Sheva'yı rövanşta da yenip son 16'ya kalan Beşiktaş gözünü bur turdan sonraki çeyrek finale çevirdi. Futbolcular Lig ve UEFA Avrupa Kupasını birlikte götürebilecek güce sahip olduklarını söylediler..

BAŞKANLIK BABADAN OĞULA GEÇTİ

Rahmetli Babası'ndan görevi genel kurul ile devralan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav: "Babam çok iyi bir adamdı. O Futbol duayeni bir adamdı. Duayen bir başkandı. Türk sporuna büyük emekleri geçmiş bir kişiydi" dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN KARTAL YUVASI ORGANİZASYONU

Hüseyin Mican: ''Buradan elde edilen gelir transfere katkı sağlıyor''

UEFA AVRUPA LİGİ KURALARI ÇEKİLECEK

15.00 UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Seri başı kuralının olmadığı ve aynı ülke takımlarının da eşleşebileceği kurada Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şöyle;

"Kopenhag, Gent, Manchester United, Krasnodar, Schalke 04, Olympiakos, Ajax, APOEL, Roma, Anderlecht, Mönchengladbach, Genk, Lyon, Rostov. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Derbi maçın hazırlıkları başlayacak

GALATASARAY

Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürecek

AVNİ AKER'e veda gecesi düzenlenecek

20.00 Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi

SÜPER LİG

19.00 Ç.Rize-Kayseri

20.00 Kasımpaşa-Bursa

DENİZ ATEŞ BİTNEL'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Av. Mert Yaşar: ''Bu Karar, Türk Sporu İçin Milat Niteliğindedir''

Olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılan hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında savcılık, "Hakemin suç teşkil eden kasıtlı bir davranışının olmadığını" belirterek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesini, Bitnel'in Avukatı Yaşar; "Milat olarak değerlendirdi"