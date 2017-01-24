24 Ocak Salı DHA SPor Gündemi...

(özel) Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut ile özel röportaj...

"Slovakya'da pilot takımımız olacak, Avrupa'dan topladığımız Türk gençleri orada oynatacağız"

"Afrika'da ülkeleri gezip, akademileri tarayacağız. Olmazsa kendi akademimizi kuracağız"

''Stattan men değil, spordan men cezası uygulanmalı''

''Kulüp başkanlığını bıraktığımda bu yasa değişmediği sürece stada gitmeyeceğim''

''Bizim ekonomimiz Emenike'yi kaldırmaz artık, cebi para gördü''

BEŞİKTAŞ MUTLU SONA KOŞUYOR

Uzun bir aradan sonra, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderliğe oturan Siyah-Beyazlılarda moraller yerinde. Teknik Direktör Şenol Güneş mutlu sona ulaşmak için her maçı 3 puan parolasıyla kazanmak istediklerini söyledi. Yeni Hedef 19'uncu hafta maçında karşılaşacakları Atiker Konyaspor'u yenmek.

QUARESMA NİHAYET

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında maçın adamı seçilen; yaptığı asist, attığı golle ligde ilk kez fileleri havalandıran Quaresma'nın keyfine diyecek yok. Taraftarın sevgilisi olan Portekizli yıldız Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı nedir sorusuna, "Geçen yılın tekrarı olur" yanıtını verdi.

GALATASARAY DEFANS ALARMI

Akhisar ile oynayacakları maçta hem cezalı Ahmet Çalık hem de Hakan Balta'nın oynamayacak olması Riekerink'i mecburen Semih-Chedjou ikilisine döndürecek. Chedjou ise hem gözden çıkartılmış, hem de üç maçlık cezası ile uzun zamandır takımdaki yerini alamıyordu. Performansı merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE ADVOCAAT BEYİN YIKIYOR

Teknik Direktör Advocaat antrenman öncesi ve sonrası futbolcularını Kayserispor maçına konsantre ediyor. Hollandalı hoca sürekli, "Bu deplasman maçını mutlaka kazanmalıyız, yoksa Başakşehir galibiyetinin hiçbir anlamı kalmaz" diyor. Kupada yarın oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıkları tamamlanacak

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA HOCA KRİZİ

Ertuğrul Sağlam'la anlaşamayan, Mehmet Özdilek ile teması sürdüren Güney ekibinde farklı Beşiktaş mağlubiyeti sonrası kritik bir sürece girildi. Bu hafta deplasmanda son haftaların formda ekibi Antalyaspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor bu maçı da kaybederse küme düşme tehlikesini iyice hissetmeye başlayacak.

BURSASPOR'DA PROSİNECKİ DİREKTEN DÖNDÜ

Halen Azerbaycan Milli takımını çalıştıran, Kayserispor'un eski hocası Robert Prosineçki ile anlaşma zemini arayan Bursasporlu yöneticiler Bakü'den yeni hocalarını alıp dönmek istiyordu ama bu da gerçekleşmedi. Başkan Ali Ay, "Yabancı hoca istiyorum" dedi.

TÜRKİYE KUPASI

12.00 Tuzlaspor-Elazığspor

14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor

14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor

18.30 Galatasaray-Anagold 24Erzincanspor

19.00 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923

BEŞİKTAŞ

-13.00 Beşiktaş Kulübü Divan Başkanı Adayı Tevfik Yamantürk basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak

-Kupadaki Kayserispor maçı hazırlıkları başlayacak

SERGEN YALÇIN KUPA MAÇINI ÖNEMSEMİYOR

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'la yapacakları maç için, "Önceliğimiz lig" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giyen ilk oyunculardan Gülseren Gönül'ün cenazesi, Ankara Karşıyaka Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek

VENUS WILLIAMS TEK KADINLARDA YARI FİNALE ÇIKTI

Sezonunun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams, Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükselen ilk sporcu oldu.



VOLEYBOL

-CEV Kadınlar Şampiyonlar

17.00 Çanakkale Belediyespor - Olympiacos (Anafartalar)

17.00 Uralochka-NTMK - Eczacıbaşı VitrA (Ekaterinburg)

18.30 Galatasaray - VFM Franches-Montagnes (Burhan Felek)

BASKETBOL

-THY Avrupa Ligi

19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Fenerbahçe

20.00 Galatasaray Odeabank - Maccabi FOX (İsrail)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - CSKA Moskova (Rusya)

21.45 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Barcelona Lassa (İspanya)

23.30 Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

22:00 Fas-Fildişi Sahili

22:00 Togo-DR Kongo