24 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) İtalya'nın Cavcav'ı Berlusconi !...
-İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, Milan'ı elinden çıkarmasının ardından satın aldığı Monza'yı katı kurallarla bir modele dönüştürmeye çalışıyor.
-İtalyan futbolunu yeniden canlandırmak için en fazla 3 yabancı sınırı koyan Berlusconi, oyunculara uzun saç, sakal, küpe ve vücutlarının dövmeyle dolu olmasını yasakladı. Bu sakal yasağı, İlhan Cavcav'ın Gençlerbirliği'ndeki kuralını anımsatıyor.
*GÖRÜNTÜLÜ - FOTOĞRAFLI*
TÜRKİYE KUPASI
20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
16.00 Sarı-kırmızılılar Malatya'ya hareket edecek.
17.30 Takımın kenti varışı.
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
- Göztepe maçının hazırlıkları sürecek.
YÜZME FEDERASYONU
10.00 Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek şampiyon yüzücülerin de yer alacağı basın toplantısı düzenleyecek.
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Play-Off final serisi başlıyor
18.00 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA (Final)
19:00 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet (3.-4.'lük)
- Efeler Ligi
18:30 Halkbank - Galatasaray (3.-4.'lük)
BASKETBOL
- Euroleague
22:00 FC Barcelona Lassa - Anadolu Efes
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
20:00 Fenerbahçe - Galatasaray
TENİS
- TEB BNP Paribas İstanbul Cup devam edecek.