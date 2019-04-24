24 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) İtalya'nın Cavcav'ı Berlusconi !...

-İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, Milan'ı elinden çıkarmasının ardından satın aldığı Monza'yı katı kurallarla bir modele dönüştürmeye çalışıyor.

-İtalyan futbolunu yeniden canlandırmak için en fazla 3 yabancı sınırı koyan Berlusconi, oyunculara uzun saç, sakal, küpe ve vücutlarının dövmeyle dolu olmasını yasakladı. Bu sakal yasağı, İlhan Cavcav'ın Gençlerbirliği'ndeki kuralını anımsatıyor.

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TÜRKİYE KUPASI

20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.00 Sarı-kırmızılılar Malatya'ya hareket edecek.

17.30 Takımın kenti varışı.

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

- Göztepe maçının hazırlıkları sürecek.

YÜZME FEDERASYONU

10.00 Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek şampiyon yüzücülerin de yer alacağı basın toplantısı düzenleyecek.

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Play-Off final serisi başlıyor

18.00 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA (Final)

19:00 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet (3.-4.'lük)

- Efeler Ligi

18:30 Halkbank - Galatasaray (3.-4.'lük)

BASKETBOL

- Euroleague

22:00 FC Barcelona Lassa - Anadolu Efes

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray

TENİS

- TEB BNP Paribas İstanbul Cup devam edecek.