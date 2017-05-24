24 Mayıs Çarşamba Spor Gündemi

GALATASARAY
10:30 Sarı-kırmızılıların gelecek sezon giyeceği parçalı formanın tanıtımı teknik direktör Igor Tudor ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Gaziantepspor maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak.
Spor Toto 2. Lig Play Off Final (Vodafone Arena)
19.00 Gümüşhane Doğanspor - Erzurum Bş.Bld (Vodafone Arena)
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ
21:45 Ajax - Manchester United (İSVEÇ)
SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ ÇEYREK FİNAL
18:30 Darüşşafaka Doğuş - Banvit
20:30 Fenerbahçe - Tofaş
BİSİKLET
14.00 Mardin'den başlayan Medeniyetler Bisiklet Turu Bartın'da devam edecek.
KADINLAR 1.LİG ŞAMPİYONLUK TURU
12:00 Konak Belediyesi - 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor
12:00 Trabzon İdmanocağı - Beşiktaş