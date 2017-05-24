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24 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

BÖLGESEL HALK FUTBOL TURNUVASI'NIN FİNALİNE ÜNLÜ FUTBOLCULAR DA KATILACAK Van Küresünniler Derneği'nin Başbakanlık desteği ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde bugün düzenleyeceği Amatör Gençler Futbol Turnuvaları final maçına...

24 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

BÖLGESEL HALK FUTBOL TURNUVASI'NIN FİNALİNE ÜNLÜ FUTBOLCULAR DA KATILACAK
Van Küresünniler Derneği'nin Başbakanlık desteği ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde bugün düzenleyeceği Amatör Gençler Futbol Turnuvaları final maçına katılmak için ünlü futbolculardan Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül de davetli.
14.00 Van Şehir Stadyumu

GALATASARAY
10:30 Sarı-kırmızılıların gelecek sezon giyeceği parçalı formanın tanıtımı teknik direktör Igor Tudor ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilecek

BEŞİKTAŞ
11.00 Gaziantepspor maçının hazırlıkları devam edecek

FENERBAHÇE
Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak.

Spor Toto 2. Lig Play Off Final 
19.00 Gümüşhanespor - Bş.Bld Erzurumspor (Vodafone Arena) 

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ
21:45 Ajax - Manchester United (İSVEÇ)

SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ ÇEYREK FİNAL
18:30 Darüşşafaka Doğuş - Banvit
20:30 Fenerbahçe - Tofaş

BİSİKLET
14.00 Mardin'den başlayan Medeniyetler Bisiklet Turu Bartın'da devam edecek 

KADINLAR 1.LİG ŞAMPİYONLUK TURU
12:00 Konak Belediyesi - 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor
12:00 Trabzon İdmanocağı - Beşiktaş

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