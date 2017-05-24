24 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

BÖLGESEL HALK FUTBOL TURNUVASI'NIN FİNALİNE ÜNLÜ FUTBOLCULAR DA KATILACAK

Van Küresünniler Derneği'nin Başbakanlık desteği ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde bugün düzenleyeceği Amatör Gençler Futbol Turnuvaları final maçına katılmak için ünlü futbolculardan Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül de davetli.

14.00 Van Şehir Stadyumu

GALATASARAY

10:30 Sarı-kırmızılıların gelecek sezon giyeceği parçalı formanın tanıtımı teknik direktör Igor Tudor ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilecek

BEŞİKTAŞ

11.00 Gaziantepspor maçının hazırlıkları devam edecek

FENERBAHÇE

Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak.

Spor Toto 2. Lig Play Off Final

19.00 Gümüşhanespor - Bş.Bld Erzurumspor (Vodafone Arena)

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ

21:45 Ajax - Manchester United (İSVEÇ)

SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ ÇEYREK FİNAL

18:30 Darüşşafaka Doğuş - Banvit

20:30 Fenerbahçe - Tofaş

BİSİKLET

14.00 Mardin'den başlayan Medeniyetler Bisiklet Turu Bartın'da devam edecek

KADINLAR 1.LİG ŞAMPİYONLUK TURU

12:00 Konak Belediyesi - 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor

12:00 Trabzon İdmanocağı - Beşiktaş