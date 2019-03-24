24 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

A MİLLİ TAKIM
17.00 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
17.30 Milliler, Moldova maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.
18.30 Moldova Teknik Direktörü Alexandru Spiridon ve bir futbolcusu açıklamalarda bulanacak.
19.00 Moldova, Türkiye maçı öncesinde son antrenmanını yapacak.
EURO 2020 GRUP ELEME MAÇLARI
17.00 Kazakistan - Rusya
17.00 Galler - Slovakya
20.00 Macaristan - Hırvatistan
20.00 İsrail - Avusturya
20.00 San Marino - İskoçya
22.45 G. Kıbrıs - Belçika
22.45 Hollanda - Almanya
22.45 K. İrlanda - Belarus
22.45 Polonya - Letonya
22.45 Slovenya - Makedonya
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler günü izinli geçirecek. Ankaragücü maçının hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
- Valencia Efsaneler Karması ile İspanyol Futbolu Karması, Valencia'nın 100. yıl kutlamaları nedeniyle düzenlenecek gecede özel maçta karşılaşacak. Bu özel gecenin davetlileri arasında Fenerbahçe'nin futbolcusu Mehmet Topal da var. Soldado ise dün yaptığı açıklama ile bu karşılaşmada görev alamayacağını ifade etmişti.
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
GALATASARAY
12.00 Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı maçla hazırlıklarına devam edecek.
- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları oynanacak
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.15 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)
17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
16.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji)
VOLEYBOL
- Kupa Voley Kadınlar Finali
18.00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet