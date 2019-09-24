24 Eylül Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Nando de Colo: Ailece İstanbul'da olduğumuz için mutluyuz

"Fenerbahçe Beko çok başarılı bir takım ve Avrupa'nın en iyi antrenörüne sahip"

"Muhteşem bir basketbol oynanıyor, bu yüzden Fenerbahçe Beko'dayım"

"Elimden gelen her şeyi yapacağım"

"Fenerbahçe, taraftar desteğinden dolayı en zorlu deplasmanlardan birisidir"

(ÖZEL) Chris Singleton: Ergin Ataman, yüreğimizle oynamamızı istiyor

"Bu sene kazanılacak başarıların bir parçası olmak istiyorum"

"Geçen seneki başarıyı tekrarlayabiliriz"

(ÖZEL) Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stephanos Dedas: Ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız

"Yeni salonumuzda her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum"

(ÖZEL) Tolga Geçim: Anadolu Efes'in hedefi bu sene de yukarılarda olmak

"Banvit'in (Teksüt Bandırma) benim hayatımdaki yeri çok önemli"

"Koç, benden takım arkadaşlarıma pozisyon hazırlamamı istiyor"

FENERBAHÇE

Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

11:30 Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

92 ekibin mücadele edeceği 3. tur, yarın oynanacak 16 maçla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların programı şöyle:

13.00 Yeni Çorumspor-Kasımpaşa

14.00 Payasspor-Boluspor

14.00 Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay

15.00 Somaspor-Keçiörengücü

15.00 Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

15.00 Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor

15.00 Esenler Erokspor-Uşakspor

15.00 1877 Alemdağspor-Sancaktepe

15.00 Muğlaspor-Bursaspor

16.00 Altınordu-1922 Konyaspor

16.30 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor

18.30 Balıkesirspor-Vanspor

19.00 Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu

19.00 Adanaspor-Fethiyespor

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970

20.30 Kocaelispor-Sivas Belediyespor

SESİ GÖRENLER 3'ÜNCÜLÜK MAÇI

12.30 Türkiye-İngiltere

16.00 Fransa-İspanya (Final maçı)