24 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

19.55 UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda henüz puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Beşiktaş, üçüncü hafta maçında, 4 puanla liderlik koltuğunda oturan Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayacak.

19.55 Gruptaki diğer mücadelede 4 puanla ikinci sırada bulunan Slovenya temsilcisi Slovan Bratislava sahasında, 3 puanla üçüncü durumdaki İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşacak.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

19.55 UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, 1 puanla üçüncü sırada bulunduğu J Grubu'nda, 4 puanla ikinci sıradaki Avusturya ekibi Wolfsberger ile evinde mücadele edecek.

19.55 J Grubu'nun 4 puanlı lideri Roma ise 1 puanla son sırada yer alan Alman takımı Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.



TRABZONSPOR

22.00 İki maçta aldığı 1 puanla UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda üçüncü durumda bulunan Trabzonspor evinde, puansız olarak sonuncu basamaktaki Rus ekibi Krasnodar'la karşı karşıya gelecek.

22.00 Grupta iki maçı kayıpsız geçerek 6 puanla zirveye çıkan İspanya temsilcisi Getafe, 4 puanla ikinci sırada yer alan İsviçre temsilcisi Basel'le kozlarını paylaşacak.



GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.



FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekipte İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.



PFDK

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 3'ÜNCÜ HAFTA

19.55 Karabağ - Apoel

19.55 Porto - Rangers

19.55 Young Boys - Feyenoord

19.55 CSKA Moskova - Ferencváros

19.55 Ludogorets - Espanyol

19.55 Gent - Wolfsburg

19.55 Saint-Étienne - Oleksandria

19.55 Partizan - Man United

19.55 AZ Alkmaar - Astana

22.00 Sevilla - Dudelange

22.00 Dinamo Kiev - Kopenhag

22.00 Malmö - Lugano

22.00 Sporting - Rosenborg

22.00 PSV - LASK Linz

22.00 Celtic - Lazio

22.00 Rennes - CFR Cluj

22.00 Arsenal - Guimarães

22.00 Frankfurt - Standard



BASKETBOL

- Euroleague

20.00 Zenit - Panathinaikos

20.15 Anadolu Efes - Real Madrid

21.05 M.Tel Aviv - Valencia BC

21.30 Bayern Münih - BC Khimky

22.00 Kızılyıldız - Barcelona

- Euroleague Kadınlar

19.00 Sopron Basket - Fenerbahçe

- Eurocup Kadınlar

19.00 Beşiktaş - MBA Moskova